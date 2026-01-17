„Пловдив е секси!“. Градът празнува 7 години ЕСК
Градът празнува 7 години от старта на Европейска столица на културата този уикенд с фестивала „Пловдив си ти“. Събитието стартира снощи в Археологическия подлез, който започна да се превръща в нов център за изкуство и събития. Въпреки студа и дъжда десетки пловдивчани се събраха заедно да видят премиерата на 15-минутното видео, посветено на знаковите моменти от годината на титлата и наследството след нея, да си кажат наздраве с чаша греяно вино и да потанцуват с DJ сета на Пачо и Пепо.
Там бяха хората от екипа на фондация „Пловдив 2019“, изнесли на гърба си целия проект през годините. Присъстваха и зам.-кметът по култура Пламен Панов, както и предшественикът му в този ресор в годините, когато градът се подготвяше за Европейска столица на културата- Стефан Стоянов.
„Специално за празника новият център за култура на Пловдив „Подлез Археологически“ започна да се материализира предпремиерно, преди да е готов цялостният проект. Това е поредното публично пространство, което ще бъде променено с инструментите на културата“, коментира Пламен Панов.
Той и директорът на „Пловдив 2019“ Кирил Велчев отбелязаха, че когато се обърнат назад във времето виждат само позитивите и всички културни натрупвания, които донесе и продължава да носи титлата Европейска столица на културата.
“ 7 години по-късно някой помни ли скандалите? Всеки помни хубавото“, подчерта Кирил Велчев.
„Тази вечер показваме как с едно намигване в това пространство можем да обживим нов градски топос, да го напълним с живот, със събития, с хора, които се поздравяват“, каза Виктор Янков от „Пловдив 2019“.
„Това е хубавото на тези проекти- че неусетно променят средата. Можем да го разберем като минат години и се върнем назад. Никой не помни караниците, разправиите, скандалите. Всички помнят хубавото. Този проект ни даде един голям шанс да станем известни“, коментира Стефан Стоянов.
Вижте как Археологическият подлез прие старта на фестивала „Пловдив си ти“ и емоцията от празненството за 7-мата годишнина от началото на Европейска столица на културата:
Ква е тая гей сбирка
Днес,17.01.26 г.,както многократно преди това назад във времето,пред общината се вихри някаква псевдо музика,с високи децибели,тъпани и даули,вой неистов и всичко друго, но не и музика.Някой контролира ли тези, Божем, музикални напъни-общината,РЗИ, инсп. по околна среда.Този вой няма нищо общо с културата.Поводът няма никакво значение.
Началствата от ГЕРБавата лидерска партия (с Кръстник!) и тяхната придворна КлептоКрация изкуствено напомпват Официални, Официозни и Одиозни ВЪЗТОРЗИ за отвличане на вниманието от кражби и неуредици.
Превъзнасянето как от 2019 насам Пловдив бил живнал и дрън-дрън е плоска ЛЪЖА издаваща и невежество: ЕСК'2003 заедно с град Грац сме били за първи път и това даже не се помни… А в 2019 което БАЯ ПОМНИМ е как дечицата бяха накарани да възпяват че са „ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ", а не просто момченца и момиченца.
Чудо голямо = ЕСК е полуофициално мероприятие без никаква реална стойност -като гугнеш виждаш безкраен безсмислен списък.
ЗА ГРАДА ВАЖНОТО Е ЧЕ СЕ СЪЗДАДЕ НОВА НЕПОТРЕБНА ЗАПЛАТАДЖИЙНИЦА ФАБРИКА ЗА ИЗГ7ЗИЦИ ЗА ЗДРАВИ ДРУГАРИ КУЛТУРтрег… културоЛОЗИ (КУЛТУРИСТИ И КУЛТУРИСТКИ С ТЕХНИТЕ КУЛТУРИСТЧЕТА)
Архео'Кул'Туристът на ЗИКО докога?
Само като го видиш и чуеш плиткия словоохотлив Архео-Кул-Турист ПП останал от баскетБОЛНИЯ мозъклия ти става ясно защо и как и докога сме на такова дере… състояние:
КОРАБЪТ ПЪТУ… ПОТЪВА ПРАВИЛНО!
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ НА ЛЕЯРНАТА ЗА ЧУГУНЕНИ БУЦИ „награда пловдив" търпят допълнителни натоварвания за нови категории (Танго отделно от Валс); както и СТОМАНОБЕТОНОВИ АНТИЧЕСКИ КОЛОНАДИ В ЙОНИЙСКИ СТИЛ
ПОСМЕШИЩЕ
за грамотните посетители стана горкият ни Град…
Ваня (бивш Ваньо?)
КАТО СЕ ТОЛКОВА ФЪЧКАТ КОМПЛЕКСАРИТЕ -ГЕРБ- ЗАЩО СЕ РАЗСЕЙВАТ, ЧЕ ГРАДЪТ Е БИЛ ЕСК'2003…?
ЗАЩОТО Е БИЛ ПРЕДИ ТЕ ДА СЕ НАМЕСТЯТ В КОМФОРТНАТА МНОГОМИЛИОННА ЗАПЛАТАДЖИЙНИЦА „СЕЛСЪВЕТ"?
ЕТО ГО СПИСЪКА:
ГЕРБавият кмецтващ г-н индж. Иван ТОТЕВ (ИМПЕРИАЛистът) изкомандва дечицата
ПОД СТРОЙ ДА СКАНДИРАТ:
„НИЕ СМЕ ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ"
С почит, Петя, бивш Петьо
Тези празненства са пълна пародия. От 2019 година насам града става все по цигански, Първоначалната идея на квартал Капана няма нищо общо с това, което е сега. Пловдив губи облика се постепенно. Хаоса с паркирането в супер центъра е огромен. Контрол и ефективни мерки няма.
като се вгледаш в статиетката = забелЕзваш ли, че представлява Списък за ВъзХВАЛА?
Журналята получават по Червена Точка за всяка Хвала и Споменувание
сбъркал си глаголното време