Организират специални полети за връщане на българи от Дубай, Абу Даби и Оман

Специализирани полети за прибиране на български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман са организирани за днес и утре, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

В операцията участват авиокомпаниите GullivAir и Bulgaria Air, както и Държавен авиационен оператор.

„ГъливЕър“ е получила разрешение да изпълни полет до летище „Ал Мактум“ в Дубай. Самолетът с капацитет 326 места ще излети към София още днес и ще превози български граждани, заявили предварително желание за завръщане. Списъците се изготвят от Министерството на външните работи.

По-рано тази сутрин самолет „Боинг 737“ на „България Еър“ е излетял от летище „Васил Левски“ – София към международното летище в Салала, Оман. Очаква се утре да извърши обратен полет и да върне част от сънародниците ни.

Държавният авиационен оператор ще изпълни полет до Абу Даби с правителствения самолет, който разполага с 90 места.

От министерството уточняват, че се поддържа постоянна координация с всички компетентни институции, за да бъде осигурено безопасното и своевременно прибиране на българските граждани, желаещи да се завърнат у нас.

Междувременно днес се изпълнява и редовен полет от Дубай със 180 пътници на борда, който се очаква да кацне в 14:20 часа на летището във Варна.