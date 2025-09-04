Извършени са измервания на радиочестотния спектър. Няма данни за изменения на спектъра на GPS-честотите, както и на честотата на кулата на РВД в Пловдив.

Това каза премиерът Росен Желязков по време на изслушването му по повод сигнали за заглушаване на GPS-сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен по време на кацането му в Пловдив, предава БНР.

Депутатите изслушват премиера Росен Желязков

Не са констатирани изменения на честотите в района на летище Пловдив, не са получени и доклади от други прелитащи самолети край Пловдив в това време, каза още Желязков.

От разговора между командира на полета и екипажа няма данни за притеснения относно полета. Дискусията между командира и кулата е била по отношение на начина на кацане. Транспондерът на самолета е излъчвал отличен сигнал, няма данни за заглушаване, подчерта премиерът.

Системите на самолета са били в изправност и машината е била водена постоянно от РВД, допълни той. По-рано пред Би Ти Ви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов също заяви, че няма отчетено заглушаване на GPS сигнала на самолета, с който пътуваше председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Той добави, че не е ясно кой GPS е създал проблем на пилота.

Нито РВД и ГВА, нито ВВС, които са и в София, и в Пловдив, нито КРС не са отчели срив в сигнала на GPS-а, каза Караджов.

Москва отрече намеса в GPS инцидента с полета до Пловдив

Гроздан Караджов беше категоричен, че никой в българското правителство не е подвеждал никого в Европейската комисия и отрече да е имало комуникация между София и Брюксел по този повод.