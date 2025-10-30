Пловдив – един от най-недооценените туристически градове в Европа

Пловдив е включен в класацията на британското издание Time Out, което посочва 23 най-недооценени туристически дестинации в Европа. Градът под тепетата заема място сред живописни европейски перли като Терачина в Италия, Гьотеборг в Швеция и Орхус в Дания.

Пловдив е определен като „неоспоримо очарователен“ и се подчертава, че макар за българите това да е любима дестинация, градът все още не получава достатъчно признание на европейската туристическа сцена.

„Няма причина Пловдив да не бъде в списъка на всеки пътешественик. Богатството от исторически забележителности и оживената кулинарна сцена го правят едно от най-вълнуващите места в този регион на континента“, пише Time Out.

Сред акцентите са Старият град с калдъръмените улички и възрожденските къщи, Римският театър на Филипопол – един от най-добре запазените в Европа – и панорамните гледки към града.

Изданието обръща внимание и на съвременната страна на Пловдив – неговите млади творци, заведения и уникалната атмосфера, която съчетава древност и модерност.

Присъствието на града под тепетата в списъка повърждава за пореден път, че Пловдив заслужава да бъде открит от повече чуждестранни пътешественици. Вижте кои са останалите подценявани дестинации в списъка на TimeOut.

Снимка: Димитра Лефтерова