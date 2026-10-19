„Челси 3“ остава в Бургас след атаката с дронове, корабът е тежко повреден

Разследването продължава, но засега няма категорични данни кой стои зад атаката

Моторният кораб „Челси 3“, който беше поразен от три дрона в Черно море, остава на пристанище Бургас с тежки повреди по корпуса. Към момента няма опасност от потъване или замърсяване на морската среда, съобщи директорът на „Морска администрация – Бургас“ капитан далечно плаване инж. Живко Петров пред NOVA.

Корабът е бил изтеглен до Бургас с буксир след сложна операция в морето. При извършените огледи са установени сериозни повреди на три места – в предната лява част, около средата на десния борд и в кърмата. Последните повреди са оставили плавателния съд без управление.

През почивните дни корабът е бил проверен от сапьори, водолази и представители на военното разузнаване. Изследвана е и подводната част на корпуса, както и за евентуално наличие на боеприпаси или химически вещества.

„Истински късмет е, че корабът не е потънал, а е останал на вода“, коментира Петров. По думите му „Челси 3“ е бил празен по време на инцидента. Плавателният съд е превозвал зърно и е трябвало да отплава за следващ товар.

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Все още няма данни кой стои зад атаката

Разследването продължава, като се търсят следи от дроновете и се изясняват обстоятелствата около атаката. Засега няма категорични данни за произхода на безпилотните апарати или за извършителя.

„Мога да кажа само, че дроновете не са български. Не са наши. Всичко останало са спекулации“, заяви директорът на „Морска администрация – Бургас“.

Заради следствените действия достъпът до кораба е ограничен. Очаква се след приключването им да стане ясно какъв ремонт е необходим. По предварителна оценка плавателният съд няма да може да продължи плаването в сегашното си състояние и вероятно ще се наложи ремонт в български корабостроителен или кораборемонтен завод.

„Челси 3“ има валидна застраховка и необходимите документи. Разходите по буксирането ще бъдат предявени на корабособственика или неговия застраховател.

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Междувременно от „Морска администрация – Бургас“ отчитат намаляване на посещенията на кораби в пристанището, както и откази от планирани посещения.

Според Живко Петров влошаването на обстановката в Черно море се отразява пряко върху застрахователните разходи за корабите.

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„Факт е изключително високото ниво на застраховките за корабите, които влизат в Черно море“, посочи той. По думите му високите премии се отразяват и върху крайните цени на превозваните стоки, а оттам – и върху потребителите.

Изображение: Стопкадър