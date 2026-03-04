Гюров: Няма недостиг на горива, пазарът е стабилен

България разполага с достатъчни количества горива както в държавния резерв, така и в търговската мрежа, увери служебният министър-председател Андрей Гюров преди редовното заседание на Министерския съвет.

По думите му няма основания за паника, тъй като доставките към страната не са прекъснати, а суровината и горивата идват от региони, които не са засегнати от военни действия. В рафинерията в Бургас има налични количества, закупени преди покачването на цените на международните пазари.

Премиерът подчерта, че евентуално рязко увеличение на цените в момента не би могло да се обясни с реален недостиг или с незабавен ефект от световната конюнктура. Според него подобни действия биха били резултат по-скоро от спекулативно поведение.

От бензиностанциите също са потвърдили, че разполагат с достатъчни наличности и към момента пазарът остава спокоен. Гюров предупреди, че страховете и слуховете могат да създадат изкуствено напрежение и да доведат до неоправдано поскъпване.

Той заяви, че държавата ще следи ситуацията и при необходимост ще реагира, за да не се допуска използването на паниката като средство за необоснована печалба.