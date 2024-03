Европа на конспирациите: „цифровият концлагер”

Send an email

Източник: factcheck.bg

Автор: Ралица Ковачева

Помните ли, че по време на пандемията ни чипираха, за да ни контролират? И плашеха как хората ще падат по улиците, като почнат да изключват чиповете? А банкоматите с QR код като въведоха помните ли? И това беше само началото.

„Цифрово робство”, „цифров концлагер”, „цифров затвор”, “електронен намордник” са само част от зрелищните епитети, с които се описва настъпването на оруелианска антиутопия, в която Големият брат вече не просто ни гледа отвсякъде, а ефективно има достъп до парите и мислите ни.

Защо конспиративните теории са винаги на мода

Всяка конспирация има проста схема: злодей (или група злодеи) кроят пъклени планове срещу добрите обикновени хора, но винаги има някой просветен, който разкрива заговора и добър юнак, който побеждава чудовището. Това по същество е моделът и на популисткия дискурс – лошият елит срещу добрия народ. Поради това конспирациите са толкова обичани и използвани от популистките партии (които, разбира се, са добрия юнак).

А тъй като това е схема, позната още от митологията и приказките, тя лесно се услажда и на публиката. Още повече, че в един толкова сложен и объркан свят дава просто и разбираемо обяснение на всички проблеми и същевременно снема от „обикновените хора“ всякаква отговорност.

Другата причина за неувяхващата популярност на конспиративните теории е, че за разлика от дезинформацията, конспирациите не се интересуват от фактите. Дезинформацията, независимо дали става дума за изцяло невярна, отчасти невярна или манипулативно интерпретирана информация, все пак има някаква фактическа основа, т.е. може да бъде проверена спрямо съществуващи факти.

Конспиративните теории обаче не работят с факти и не се интересуват от тях – в самата им сърцевина е идеята, че нищо не е проверимо и доказуемо, и това именно е доказателството за валидността на конспиративната теория.

Общият елемент е, че и в двата случая е налице умишлено разпространение, с цел да се внася объркване и разделение в обществото, да се обезсърчават хората и да се подкопава легитимността на демократично избраните институции.

Европейският съюз е удобен „злодей“ във всякакви антиглобалистки конспирации, тъй като върху него се прехвърля недоволството от глобализацията и нейните последици за живота на европейските граждани. Пандемията от Ковид-19 възроди конспиративните теории за световния заговор за контрол над населението, както от националните правителства, така и от световните елити – от Бил Гейтс и Световния икономически форум до ЕС. Било чрез ограничаване правото на движение, чрез въвеждането на цифровия сертификат или чрез ваксинирането („чипирането“) – всичко се свежда до контрола върху човечеството.

Конспиративното мислене целенасочено подменя думата „управление“ с думата „контрол“.

По този начин се подменя самата идея за демократичната държава – не ние управляваме чрез избрани представители, а нас ни контролират марионетките на глобалистите. В тази рамка се интерпретират всякакви въпроси – от вътрешнополитическите ни дебати, през войната на Русия срещу Украйна, до въвеждането на цифрови документи и пари.

Въвеждането на европейския портфейл за цифрова идентичност даде идеалния повод отново да се заговори за опитите им (на правителството, “Брюксел”, “глобалистите”) да наложат тотален контрол над човечеството.

Популярни постове в българския Фейсбук предупреждават, че въвеждането е само привидно доброволно, което не е вярно.

Други постове правят директна аналогия с ваксините и “китайската система за социален кредит”.

Твърдението, че ваксините (или сертификатите за ваксиниране) са задължителни е невярно, а връзката между цифровите Ковид сертификати, цифровата идентичност и цифровите пари не се появява за първи път – още през 2022 г. имаше опит да се внуши на хората, че ЕС планира да въведе задължително ваксиниране и “банкомати с QR код”, от които ще се теглят пари само срещу сертификат за ваксина.

Що се отнася до сравнението с Китай, сами преценете доколко това, което е възможно да стане в държава с еднопартиен комунистически режим, е възможно да стане в съюз от 27 суверенни демократични държави. В хода на приемане на регламента имаше много обсъждания и изразени тревоги относно рискове за сигурността и потенциалната възможност правителствата на държавите членки да получат средство за следене и контрол- националните правителства, а не „Брюксел“. Въвеждането на цифровия портфейл не е край на процеса – технологията ще бъде с лиценз за отворен код, така че всеки може да разучи предложената технологична структура, да тества за грешки или уязвими места в сигурността.

Както в повечето случаи, когато става дума за ЕС, конспирацията не е чисто българска, а е “вносна”.

В конкретния случай първоизточникът е нидерландска инфлуенсърка с конспиративни и крайно десни възгледи, която е публикувала същото видео с дословно същия коментар в Х (доскоро Туитър). Публикацията има 1,2 милиона гледания в Х (доскоро Туитър) и е препубликувана 12 хиляди пъти. Преведена е на няколко различни езика, което допринася за разпространението ѝ.

Същите неща тя говори и по повод ваксинирането по време на пандемията, в участие при Тъкър Карлсън, докато още беше водещ във Фокс Нюз – да се види заглавието под екрана “Legal expert: European vaccine mandates are the beginning of a ‘social credit system’”.

Ева Влаардингерброк (Eva Vlaardingerbroek) е на 27 години. Според профила си в LinkedIn е нидерландски политически и културен коментатор и философ на правото. Получила е магистърска степен по право от университета в Лайден и започнала докторантура, но осъзнала, че призванието ѝ не е в академичната работа а в „културната война”. Затова избрала за своя мисия “да бъде консервативен глас за свобода и справедливост в Западния свят”.

Друг „вносен” говорител по темата е австралийски политик. Ралф Бабет е единственият сенатор от консервативната популистка и националистическа партия „Обединена Австралия”. У нас се разпространява видео на Бабет с руски субтитри.

„Какво става, когато правителството блокира достъпа Ви до пари или услуги като наказание”, пита риторично сенаторът и акцентира върху цифровите пари като начин на контрол.

Всъщност, няма директна връзка между цифровата идентичност и цифровите пари. И в момента хората използват цифрова идентичност за редица услуги, през различни приложения, като не винаги са наясно с кого споделят данните си и какво се случва с тях. Идеята на ЕС е това да става през едно единствено приложение („портфейл”), така че собственикът да има пълен контрол върху данните, които споделя. На никакъв етап „Брюксел” (ЕС) няма да има контрол върху нашата идентичност, няма да може да я управлява, заличава или контролира, както плашат конспираторите.

Дългата ръка на Кремъл

Цифровата идентичност е един от трите стълба, на които стъпва глобалното правителство, заедно с цифровите пари и „действията срещу изменението на климата”, пише в материал, публикуван в българския сайт „Критично”.

Източник на статията е сайта “Zero Hedge” – започнал като финансов блог, сайтът се превръща в източник и разпространител на конспиративни теории. Автор на текста е Тайлър Дърдън. Всъщност това е псевдоним, заимстван от името на героя на Брад Пит във филма „Боен клуб”. Текстът може да се възприеме като манифест на конспирацията за „глобалното правителство“, което цели „пълен контрол върху всеки аспект от живота на всеки един човек на планетата“.

През февруари 2022 г., по-малко от 10 дни преди нахлуването на Русия в Украйна, „Асошиейтед прес“ публикува материал, в който неназовани представители на американското разузнаване свързват “Zero Hedge” с разпространяване на руска пропаганда.

Причината е редовното публикуване в сайта на материали от руския пропаганден център „Фонд за стратегическа култура“ преди началото на войната в Украйна. Целта им е да внушат, че САЩ насаждат паника от евентуално нападение над Украйна и всъщност САЩ и НАТО се готвят за война, а не Русия.

Руският „Фонд за стратегическа култура“ редовно захранва с материали и български медии.

„Глобалистите“ и „световното правителство“ са главен герой в „анализите“ на изданието, което бълва конспиративни теории по всички теми от живота.

„Световният цифров концлагер“ също не убягва от вниманието на един от най-плодовитите автори на сайта – Валентин Катасонов.

Авторът разсъждава върху „тайнствената“ абревиатура DPI – Digital public infrastructure или в превод, Цифрова обществена инфраструктура.

На сайта на Програмата на ООН за развитие, под чиято шапка се развива инициативата, понятието е обяснено като „комбинация от мрежови отворени технологични стандарти, изградени в обществена полза“. Не става дума за конкретен проект, а за цялостна философия за развитие на цифровите технологии, така че да имат всеобхватен достъп и приложение.

Инициативата получи пълна подкрепа от Г-20 – групата от 19 държави и 2 международни организации, която обединява повечето от най-големите икономики в света, в това число и Русия.

Катасонов обаче тълкува всичко точно наопаки – че създаването на цифрова идентичност не се прави, за да се даде на хората достъп до социални услуги, а за да се отнемеа този достъп. И за да се установи „прекрасният нов свят“, като в едноименния роман на Олдъс Хъксли, в който хората ще бъдат разделени в касти според социалния си статус и вероятно, според поведението на човека. Това ще става чрез социален рейтинг, присъждан на всеки индивид, обяснява Катасонов и допълва, че „в това отношение най-голям напредък са постигнали китайските другари”.

Катасонов подчертава, че проектът се ръководи от най-високо място, което включва ООН, фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, фондация Рокфелер и се ползва с подкрепата на Европейския съюз, МНФ и Световния икономически форум.

Конспирациите за глобален тотален контрол над населението, с главни герои някои или всички от изброените по-горе, получиха широка популярност по време на пандемията. Заговорът за „депопулацията“ на планетата, теориите за „Голямото зануляване“ и „Новия световен ред“ се експлоатират активно от най-разнообразни сили и актьори – от пропагандната супермашина на Кремъл до дълбоко законспирираните канали на Q.

Конспиративните теории са лесно средство за манипулиране и заблуждаване на хората, защото предоставят прости и всеобхватни обяснения на сложни и разнообразни процеси и явления. Те експлоатират основателни страхове на хората, но използват неоснователни или направо несъществуващи аргументи. В случая с цифровата идентичност това е страхът от външен контрол върху нас. Във виртуалния цифров свят този страх има своите основания.

Но в същото време милиони хора напълно доброволно предоставят данните си на всевъзможни платформи, приложения или компании – било за да си купят нещо, за да играят игри или просто да направят тест във Фейсбук „На коя филмова звезда приличаш“. Без да има световен заговор срещу нас, цената за това удоволствие са нашите данни.

В следващия анализ от поредицата „Европа на конспирациите“ четете: конспиративните теории за цифровите пари.