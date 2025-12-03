Единодушно парламентът се съгласи да бъдe оттеглен бюджетът

Парламентът одобри оттеглянето на законопроектите за държавния бюджет, както и на тези за НЗОК и ДОО за 2026 г., единодушно – със 201 гласа „за“. Предложението беше внесено от представители на управляващата коалиция – Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Драгомир Стойнев („БСП – Обединена левица“) и Тошко Йорданов („Има такъв народ“).

До гласуването се стигна след решение на Министерския съвет, взето на неприсъствено заседание във вторник. Тъй като бюджетната рамка вече беше приета на първо четене, оттеглянето ѝ изискваше изрично одобрение от Народното събрание.

Опозицията обаче постави под съмнение легитимността на управляващите да подготвят нов бюджет. От „Продължаваме промяната – Демократична България“ остро разкритикуваха икономическата политика на кабинета и я определиха като „в ущърб на работещите и бизнеса“.

Асен Василев заяви, че оттеглянето е закъсняло с два месеца и призова правителството да подаде оставка, вместо „да чака протеста и вота на недоверие“. Божидар Божанов коментира, че проектът е целял „да пълни нечии касички“, а Явор Божанков определи документа като „провокация към средната класа“.

Въпреки критиките, решението за оттеглянето беше подкрепено и от „Възраждане“, чиито депутати го определиха като правилна стъпка.