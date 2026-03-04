Пловдив е първата спирка на инициативата „Среща с големия бизнес“ за младите таланти

Пловдив ще даде старт на национална поредица от събития, насочени към кариерното ориентиране на младите хора. На 5 март градът ще бъде домакин на първата среща от инициативата „Среща с големия бизнес“, която се реализира в партньорство с образователната програма #YouthEmpowered на Coca-Cola HBC България и Младежкия съвет към Американското посолство.

Събитието е насочено към ученици от 9. до 12. клас, както и към студенти, които искат да получат по-ясна представа за възможностите за професионално развитие в корпоративната среда. По време на срещата младежите ще имат възможност да разговарят директно с представители на бизнеса и да научат повече за реалния път към успешна кариера.

Среща с професионалисти от практиката

В рамките на инициативата експерти от екипа на Coca-Cola HBC България ще споделят личния си професионален опит и ще разкажат какви умения се търсят от работодателите днес. Участниците ще получат и практични съвети как да направят първите си стъпки в професионалния свят.

„Достъпът до реален бизнес опит и срещите с хора от практиката помагат на младите да направят информиран избор за бъдещето си“, коментира Жаклин Цочева, директор „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в компанията.

Пловдив – начало на национална обиколка

След събитието в Пловдив инициативата ще продължи в още четири града – Велико Търново, София, Бургас и Варна. Участието е безплатно, а желаещите могат да се регистрират предварително онлайн.

Подкрепа за младото поколение

Партньорството между Coca-Cola HBC България и Младежкия съвет към Американското посолство е част от по-широките усилия за подкрепа на младите хора в страната. Само през последната година по програмата #YouthEmpowered са обучени над 4000 младежи, а от старта ѝ през 2017 г. досега почти 36 000 млади българи са получили знания и умения за успешен кариерен старт.

С подобни инициативи Пловдив отново се утвърждава като важна сцена за срещи между бизнеса и младите таланти, които тепърва ще изграждат професионалното си бъдеще.