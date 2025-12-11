Мистър Хиги – партньори за чист въздух и дом в Пловдив

„Мистър Хиги“ е бранд, създаден от двама приятели – психолога Вальо и строителния техник Владо. Двамата се познават от деца, минали са през различни пътища, градове и професии, но една обща идея ги събира отново в Пловдив. Заедно те виждат чистотата не като задължение, а като начин да създадеш комфорт, здраве и ред в хаоса на ежедневието. Затова решават да предложат услуга, която да комбинира човешко отношение, професионални умения и резултати, които се виждат още от вратата.

Тяхната история не е приказка за лесен старт. Нямат готови контакти, нито подкрепа, но и точно това ги мотивира да градят бранда си със собствен труд и с ясното желание да оставят нещо стойностно, което да се развива в България.

Днес „Мистър Хиги“ предлага пълен набор от професионални почистващи услуги за домове, офиси, обекти, индустриални зони, подземни паркинги и всичко между тях. Работят както с индивидуални, така и с корпоративни клиенти, като влагат във всеки обект същата енергия, каквато влагат в собствената си история.

Но има една услуга, в която са вложили най-много от своята експертиза и амбиция: професионално почистване и профилактика на климатици.

Този тип обслужване във времето се превръща в приоритет за бранда, а в основата стои простичкият факт, че чистият климатик е спокойствие за дома, по-малко разход на ток и по-добро качество на въздуха.

Услугата включва няколко задължителни стъпки, сред които:

• Дълбоко почистване на вътрешно тяло

• Почистване и дезинфекция на външно тяло

• Обработка срещу бактерии, мухъл и прахови натрупвания

• Проверка за правилна работа и влажност

• Съвети за поддръжка и удължаване живота на климатика

А резултатът безспорно е чист въздух у дома, за да не се тревожите за скрити замърсявания, вредни микроорганизми или излишни разходи.

Освен специализацията в климатичните системи, компанията предлага специализирани и комплексни услуги в най-различни направления, като част от портфолиото им са жилищни домове, офиси, индустриални предприятия и дори подземни паркинги.

Всяка услуга се изпълнява с внимание, добра комуникация и отношение, което идва от хора, които уважават както труда си, така и клиентите си, а за изпълнението им се използват висок клас професионални хипоалергенни почистващи препарати, подходящи за използване и в помещения, където има бременни, деца и домашни любимци.

С годините Мистър Хиги се утвърждава като фирма за почистване в Пловдив, символ на коректност, качествена услуга и устойчиво развитие. Тя е и доказателство, че начинанието на двама млади българи има почва да се развива и да расте с много хъс и амбиция и у нас!