Събитието е организирано от Пловдивския ученически парламент и сдружение „Съединението прави силата“

Домът на културата „Борис Христов“ ще се превърне в център на вдъхновение и възможности за младите хора на 15 ноември 2025 г. В голямата конферентна зала от 10:00 до 17:00 ч. ще се проведе кариерното изложение „Ориентирай се днес, успявай утре!“, организирано от Пловдивски ученически парламент и сдружение „Съединението прави силата“ – клон Пловдив.

Инициативата цели да помогне на над 100 ученици от гимназиален етап да направят осъзнат избор за своето бъдеще. Вратите на форума са отворени и за студенти и родители, които искат да чуят вдъхновяващи лични истории и да получат реални насоки за кариерно развитие.

Среща с хора от практиката

Повече от 10 експерти от цяла България ще споделят опита си в различни професионални направления – сред тях лекари, инженери, предприемачи, юристи, PR специалисти, преподаватели, младежки работници, представители на неправителствения сектор и дори инфлуенсъри.

Младите посетители ще имат възможност да зададат своите въпроси, да научат какви умения и нагласи са нужни за успех и да се запознаят с реални примери за професионални пътища.

Как да се включите

Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация чрез онлайн формуляра на този линк.

Кариерното изложение се реализира в партньорство с Община Пловдив – район „Западен“, както и с „Михалково“, издателство „Жанет 45“ и списание „Нула32“.

Събитието обещава да бъде не просто информативно, а вдъхновяващо преживяване, което да помогне на младите хора да направят първите си уверени стъпки към бъдещата си професионална реализация.