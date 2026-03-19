HOW TO BABUSHKA – най-новият винтидж магазин в Пловдив

Популярният винтидж бранд HOW TO BABUSHKA отвори врати в Пловдив, на мястото на бившия магазин Урал на Малката главна (доскоро Вега) и носи със себе си не просто дрехи, а истории. Това е място, където стилът е лично изразяване, а всяко парче от гардероба ви може да има своята собствена душа.

Популярността на секънд хенд и винтидж дрехите расте стремглаво – все повече хора търсят уникални находки, които да добавят индивидуалност и стил към гардероба си. HOW TO BABUSHKA предлага точно това: специални, внимателно подбрани парчета, които сякаш са създадени за вас, независимо дали ги носите в ежедневието или за специален момент.

Зад проекта стоят Вероника и Константин Василеви – семейство, което превърна любовта си към винтидж находките в разпознаваем бранд. Той стартира в София като малка страст, днес се разгръща като внимателно курирано пространство – физическо и дигитално – за дрехи с характер, които са преживели и могат да разкажат история.

Селекцията на HOW TO BABUSHKA не следва масовите тенденции. Магазинът предлага качествени ретро дрехи от 70-те, 80-те и 90-те години, като привлича основно млади клиенти на възраст 17-30 години. Тук всичко е смело, осъзнато и неподвластно на времето. Модата се възприема като личен архив – начин да събираш спомени, да изразяваш идентичност и да носиш дрехи, които имат смисъл. Всяко парче е подбрано с внимание, за да се превърне в част от гардероб, пълен с характер и история. How to babushka е за хора, които ценят непреходния стил, проверената класика, вещите с качествен състав.

Философията на бранда е ясна: любов към винтиджа, уважение към качеството и ангажимент към по-осъзнато потребление. Независимо дали ще посетите магазина в Пловдив или ще разгледате онлайн селекцията, HOW TO BABUSHKA ви кани да откриете онова винтидж съкровище, което ще се превърне в любимата ви находка.