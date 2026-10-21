Корупцията без маска: конкурс за есе, фотография и видео с награди от 500 евро

Крайният срок за участие е 25 октомври, а темата може да бъде разказана през личния опит, снимка или кратък филм

Как изглежда корупцията в ежедневието ни, каква е цената на мълчанието и можем ли да ѝ се противопоставим, вместо да я приемаме за нещо нормално? Тези въпроси са в основата на националния конкурс „Корупция без маска“, организиран от Антикорупционния фонд (АКФ) в партньорство със Сдружение „Изкуство днес“.

Инициативата дава възможност на участниците да изразят позицията си чрез творчество, без да е необходимо да имат професионален опит или специализирана техника. Конкурсът е отворен за всички навършили 18 години, а кандидатстването е възможно в една или повече от трите категории.

В категорията „Лицето на корупцията“ участниците могат да представят фотография, която показва последиците от корупцията, несправедливостта или злоупотребата с власт.

Категорията за есе е озаглавена „Цената на мълчанието“. В нея се търсят лични гледни точки за последиците от обществената търпимост към корупцията и възможностите за промяна.

Третата категория — „Виж, действай, променяй“ — е за кратки видеа. Допустими са различни формати, сред които кратък филм, анимация, документален клип или социално послание.

Наградата за първо място е 500 евро във всяка от трите категории. Най-впечатляващите творби ще бъдат представени пред публика и включени в специален сборник.

Проектът поставя акцент и върху младите хора, които ще имат възможност да се включат в менторска програма и стаж в Антикорупционния фонд. Инициативата цели да насърчи критичното мислене, гражданската активност и разговора за демократичните ценности.

Конкурсът е част от инициативата „Антикорупционна седмица“, която АКФ реализира съвместно със Сдружение „Изкуство днес“ в рамките на проекта „ПАКТ“, финансиран от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“.

Крайният срок за участие е 25 октомври 2026 г. Кандидатите могат да попълнят формуляра за участие и да се запознаят с регламента на конкурса.