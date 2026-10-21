Трима шофьори попаднаха в ареста за алкохол и наркотици в Пловдивско

Неправоспособен мъртвопиян моторист бе заловен вчера от хисарски полицаи. Към 16 ч., по време на осъществявания пътен контрол в село Кръстевич, униформените спрели мотоциклет без регистрационни табели. Оказало се, че 38-годишният водач е неправоспособен, а пробата му с дрегер отчела наличие на над 2,6 промила алкохол. Мъжът е отведен за едно денонощие в полицейския арест, а моторът му е иззет в рамките на започнатото бързо производство.

През деня с автомобила си се разделил и 31-годишен шофьор, хванат от служителите на реда в Стамболийски също под въздействие на спиртни напитки – около 1,7 промила. В село Нареченски бани пък асеновградските им колеги задържали 52-годишен мъж, седнал зад волана след употреба на наркотици.