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Трима шофьори попаднаха в ареста за алкохол и наркотици в Пловдивско

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:39ч, сряда, 21 октомври, 2026
0 125 Преди по-малко от минута
police

Неправоспособен мъртвопиян моторист бе заловен вчера от хисарски полицаи. Към 16 ч., по време на осъществявания пътен контрол в село Кръстевич, униформените спрели мотоциклет без регистрационни табели. Оказало се, че 38-годишният водач е неправоспособен, а пробата му с дрегер отчела наличие на над 2,6 промила алкохол. Мъжът е отведен за едно денонощие в полицейския арест, а моторът му е иззет в рамките на започнатото бързо производство.

През деня с автомобила си се разделил и 31-годишен шофьор, хванат от служителите на реда в Стамболийски също под въздействие на спиртни напитки – около 1,7 промила. В село Нареченски бани пък асеновградските им колеги задържали 52-годишен мъж, седнал зад волана след употреба на наркотици.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:39ч, сряда, 21 октомври, 2026
0 125 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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