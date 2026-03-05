Изложба изследва „вътрешната механика“ на човешкото преживяване в Galeriata

Независимото пространство за изкуство Galeriata в Пловдив представя самостоятелната изложба „The Inner Workings of the Human Experience“ на художничката Шантал Скарлет, с куратор Станимир Стоянов. Експозицията може да бъде видяна на ул. „Райко Даскалов“ 73 от 6 март.

В първата си самостоятелна изложба Скарлет разглежда човешкото тяло като пространство, в което се проявяват вътрешни психични процеси. Художничката разчленява и преосмисля образа на тялото, като отделя органите от тяхната традиционна функция и символика. Сърцето, очите и другите елементи се появяват като самостоятелни образи – напрегнати, уязвими и носещи собствено преживяване.

В творбите органите сякаш съществуват независимо един от друг – наблюдават, реагират и изразяват вътрешни състояния. Психичното преживяване се превръща в материален образ, а вътрешността на тялото – в сцена, на която се разгръщат различни емоции и състояния.

Образите са поставени върху тъмен фон и съществуват в пространство, което напомня едновременно лаборатория, вътрешен пейзаж и психосоматично измерение. Тази изолация създава усещане за интимност и поставя зрителя в непосредствена близост до процеси като тревожност, уязвимост, желание за контакт и вътрешно напрежение.

Изложбата „The Inner Workings of the Human Experience“ изследва човешкото преживяване като процес на непрекъсната трансформация, в който тялото остава отворено към външния свят и към собствените си вътрешни сили.

Шантал Скарлет е родена през 2001 г. в Лондон в семейство със смесен английско-български произход. Днес тя живее и работи в София. В своята живописна практика изследва теми като емоционалната уязвимост, идентичността и вътрешната трансформация. Художничката вече е участвала в няколко групови изложби, а настоящият проект е първата ѝ самостоятелна изложба.