Без компенсации за високите сметки за ток

5 март, 2026
Компенсации за по-високите сметки за електроенергия през този отоплителен сезон няма да бъдат изплащани. Това заявиха заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски по време на изслушване в парламента.

Според тях основната причина за по-високите фактури е увеличеното потребление на ток, свързано с по-ниските температури през януари в сравнение със същия период на миналата година.

В КЕВР са постъпили над 4600 жалби за високи сметки, като повече от половината вече са разгледани. Проверки са извършени по няколко направления – правилното прилагане на цените, отчетния период и начина на изчисляване на сметките. До момента нарушения в тези области не са установени.

Данните на регулатора показват и значителен ръст на потреблението през зимните месеци – между 53% и 68% при различните електроснабдителни дружества. Около 97–98% от жалбите са от домакинства, които се отопляват на електричество, най-често с климатици.

Извършени са и проверки на място, при които са демонтирани около 50 електромера за анализ в независима лаборатория. В отделни случаи са открити технически проблеми, които ще бъдат отстранени, а при нужда сметките ще бъдат коригирани.

Въпреки това от КЕВР са категорични, че общи компенсации за високите сметки няма да има, като всяка жалба ще се разглежда индивидуално.

