Галерия Лабиринт представя „Collegium pro arte+“

2026 година в галерия Лабиринт започва с обща изложба на Творческото обединение на преподавателите в пловдивската художествена гимназия „Collegium pro arte+“ .

Събитието е посветено на честването на годишнината на НХГ „Цанко Лавренов“, която през 2026 г. отбелязва 50 години от своето създаване.

В експозицията ще бъдат представени живописни творби, графики и фотографии в разнообразни жанрове, стилове и техники, реализирани от преподавателите от Художествената гимназия.

Участват: Ангел Китипов, Атанас Камешев, Вида Щипкова, Диана Папазова, Димитър Келбечев, Зина Жекова, Ивелина Коликова, Илиана Манукова, Кети Георгиева, Кристина Кутлова, Костадин Отонов, Михаил Маламски, Панайот Панайотов, Паулина Стоянова, Петър Чучулигов, Петя Анастасова, Пламен Велчев, Полина Станчева, Светлозар Чавдаров и Христо Жеков.

Учителите по специални предмети в НХГ „Цанко Лавренов“ са автори с богати творчески биографии. Те организират и участват в общи представителни експозиции в различни галерии в Пловдив, страната и чужбина, обединени от 2019 г. в художествената група „Collegium pro arte+“. Преподавателите популяризират част от съвременното визуално изкуство сред пловдивската публика и съдействат за неговото развитие сред талантливите ученици, които се обучават в гимназията.

Заповядайте да открием заедно изложбата на 22 януари 2026г. от 18:00 часа в галерия „Лабиринт“, ул. „Ангел Букурещлиев“ № 1, Пловдив.

*Плакатът за изложбата е създаден от Мария Ангелова от 11 клас на специалност „Пространствен дизайн“ с професионалните напътствия на учителката Петя Анастасова.