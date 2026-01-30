Времето в Пловдив на 30 януари 2026 г.

На 30 януари 2026 г. Пловдив ще се събуди с значителна облачност и дъжд, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Температурите през деня ще се движат в малки граници, минималната ще е 6°, а максималната 8° С, което прави деня хладен и мрачен.

Жителите и гостите на Пловдив се съветват да се обличат топло и да предвидят чадъри заради дъждовните условия през деня.

През следващото денонощие в цялата страна ще преобладава облачно време с валежи. Оочаква се временно усилване на север-северозападния вятър, който ще доведе студен въздух и на места дъждът ще се примесва със сняг.

