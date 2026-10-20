Пътят Смолян-Пампорово става еднопосочен през зимата

Нова организация на движението се подготвя по аварийния път между Смолян и Пампорово заради предстоящия зимен сезон. Маршрутът, който в момента осигурява достъп след прекъсването на основния път от голямото свлачище, ще бъде използван еднопосочно.

Промяната е планирана да започне от 1 декември, но при усложняване на метеорологичната обстановка режимът може да бъде въведен и по-рано. Това е било обсъдено на среща между институциите и представители на туристическия бизнес, съобщи БНТ.

От 6:00 до 13:00 часа автомобилите ще се движат само от Смолян към Пампорово. След 13:00 часа посоката ще се обръща – до 6:00 часа на следващия ден ще се пътува единствено от курорта към Смолян.

Причината е ограничената ширина на аварийното трасе. То е дълго около километър и половина, а по част от него все още няма асфалт. При нормални условия автомобилите могат да се разминават, макар и трудно, но снегът и заледяванията през зимата биха направили това рисково.

Туристическият бизнес настоява за асфалтиране

Хотелиерите и представителите на туристическия сектор настояват маршрутът да бъде приведен в по-добро състояние преди началото на зимния сезон. Според тях неасфалтираните участъци ще затрудняват както снегопочистването, така и достъпа до курорта.

За цялостното асфалтиране са необходими около 300 хил. евро, но към момента общината не разполага с необходимото финансиране.

От местната администрация са поискали възстановяване на около 207 хил. евро за вече извършени аварийни дейности, но средствата все още не са получени.

Засега се обсъжда подобряване на най-проблемния участък от трасето, който е около 20–30 метра. Предвижда се през зимата в района да има постоянно дежурен снегорин, който да реагира при снеговалежи.

Аварийният път остава единствената важна връзка за достъп до Пампорово, докато основното трасе между Смолян и курорта продължава да е прекъснато от свлачището.