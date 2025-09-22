Полиция ескортира цар Фердинанд до Гроздовия пазар

Полицай ескортира каретата на цар Фердинанд до Гроздовия пазар, където той обяви тържествено Независимостта на България днес по обяд в традиционната вече възстановка на събитията от 1908г. Тя бе част от официалната церемония по честването на празника края Колоната на независимостта на площад „22 септември“, на която присъства кметът Костадин Димитров, областният управител проф. Христина Янчева, народни представители, заместник кметове, общински съветници и граждани.

Възстановката бе дело на комитет Родолюбие, а в ролята на Фердинанд влезе Сава Куфаров. Изключително интересно слово произнесе д-р Петко Георгиев – главен библиотекар и завеждащ отдел „Специални сбирки” в Народна библиотека “Иван Вазов” в Пловдив.

„Независимостта е сложно понятие – донякъде илюзорно, донякъде невъзможно. Зависими сме от икономика, външни ресурси, а най-независимият човек е зависим от вътрешните си страхове. Всичко в този свят е низ от зависимости. Истинската независимост е в това да кажеш не на приятелите си, когато си убеден, че това е в ущърб на семейството, теб и родината ти. Това се нарича далновидност“, каза в словото си д-р Георгиев.

Водещ на събитието бе Златко Павлов.