Пловдив празнува Независимостта

На 22 септември, от 10:00 ч., сърцето на Пловдив ще бие в ритъма на свободата и духовността. Мястото е символично именно Сахат тепе, до величествената часовникова кула, която от векове пази времето и историята на града.

Концертът за Независимостта ще събере на едно място млади таланти и обичани личности от културния живот на Пловдив. На сцената ще излязат децата от Арт войс център с ръководител Руми Иванова, както и ученици от Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ от класовете на Димитър Наков и Маргарита Демирджан. Те ще изпълнят произведения на пиано, ксилофон и ударни инструменти, музиката, която ще озвучи хълма ще бъде разнообразна. Невероятният цигулар маестро Мичо Димитров ще поздрави с цигулката си всички присъстващи.

Вълнуваща част от празничната програма ще бъдат и рецитациите на деца от ОУ „Христо Ботев“, които със своите чисти гласове ще вдъхнат живот на стиховете за България.

Концертът има за цел да запази българския дух, в който минало и бъдеще се срещат чрез музиката, да предаде корените си и да възпитава младите в любов към родината. Затова концертът е подходящ и за най-малките жители на града.

„Всички пловдивчани и гости на града са поканени да се изкачат на Сахат тепе в празничната утрин. Нека заедно отбележим Независимостта с радост, с благодарност и с вяра, че Пловдив винаги ще бъде живо огнище на култура и духовност“, коментира младият диригент Илиян Тиганев.

Припомняме, че в 10.00 часа започва молебен в храм „Света Неделя“ , а в 10.30 часа ще бъдат положени венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов в подножието на Стария град, до Източната порта. Двете събития се организират традиционно от Сдружение „Петко Каравелов“ Пловдив.

Общоградското честване на 117-та годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България ще се състои на пл. „22 септември“ (градинката на Гроздовия пазар ), в 11.30 часа, където се намира Колоната на Независима България. Организатор е община Пловдив, събитието е част от Културния календар на града.

Честването ще започне с възстановка на Комитет „Родолюие“ и участието на Духов оркестър – Пловдив с диригент Николай гешев. Слово ще произнесе д-р Петко Георгиев – главен библиотекар и завеждащ отдел „Специални сбирки” в Народна библиотека “Иван Вазов” в Пловдив, водещ ще е Златко Павлов.

Тържествената церемония по обявяването и връчването на Националната награда „Христо Г. Данов“ ще се състои в 14.00 ч. в двора на къщата – музей на „Христо Г. Данов” в Стария град на Пловдив. Водещ на церемонията ще е д-р Достена Ангелова – Лаверн – социален и културен антрополог, автор на книги, преподавател, художник. За музикалния фон ще се погрижи дуо MixMe – Едит Унджиян и Георги Заяков. Събитието се организира от Министерството на културата и Община Пловдив, които са съучредители на наградата за принос в българската книжовна култура. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г.

Носителите на наградата получават диплом, малка пластика и парична награда, а на номинираните се връчва диплом. Според статута на Националната награда „Христо Г. Данов“ се връчва и една Голяма награда за цялостен принос в националната книжовна култура. Тясе определя от Министъра на културата, който я обявява и връчва лично на тържествената церемония в къщата –музей „Христо Г.Данов“ в Пловдив. Входът е свободен!

На 22 септември Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ представя прочутата монодрама „Инок Ардън“ от Рихард Щраус по поемата на Алфред Тенисън за четец и пиано. Ролите са поверени на звездата на Народния театър, актьора Валентин Ганев и на изтъкната пианистка Виктория Василенко. Преводът на поемата е на видния англицист, поет, писател и преводач проф. Александър Шурбанов.

Събитието е от 18.30 часа в Балабановата къща. Билети се продават онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концерта.

Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация „Музикартисимо”.