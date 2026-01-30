Въвеждат временна организация на движение на ул. „Огражден“

Заради строително-монтажни работи на „ЕВН България“ по присъединителен топлопровод за новострояща се жилищна сграда се въвежда временна организация на движението по ул. „Огражден“.

По информация на ОП „Организация и контрол на транспорта“, за периода от 2 февруари до 2 март ще бъде спряно движението на пътни превозни средства в участъка на ул. „Огражден“ между ул. „Ален Мак“ и ул. „Гонда вода“.

Призовават се водачите на моторни превозни средства да спазват въведената временна организация на движение и поставената пътна сигнализация.