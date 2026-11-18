От американския Юг до Пловдив: какво е Ку-клукс-клан и как се появи негова „дивизия“ под тепетата?
Расистката организация е създадена след Гражданската война в САЩ. Повече от 160 години по-късно името, символиката и идеологията ѝ се появяват в местна крайнодясна група в Пловдив.
Историята на Ку-клукс-клан започва преди повече от век и половина в американския щат Тенеси. Днес името на организацията, превърнала се в един от най-разпознаваемите символи на расизма и насилието срещу малцинствата, се появи и в криминалната хроника на Пловдив. Местната структура, нарекла се „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“, е действала поне от януари 2025 г., а за съществуването ѝ властите разбрали покрай разследването на убийството на Младежкия хълм.
Разбиха клон на „Ку-клукс-клан“ в Пловдив
Но какво всъщност представлява Ку-клукс-клан, откъде идва и как една американска расистка организация се превръща в модел за подражание на крайнодесни групи на хиляди километри от САЩ?
От клуб на конфедерати до символ на расовата омраза
Ку-клукс-клан (Ku Klux Klan, KKK) възниква през декември 1865 г. в град Пуласки, щата Тенеси. Създаден е от бивши войници на Конфедерацията – южните щати, загубили Гражданската война в САЩ.
Първоначално организацията се оформя като таен клуб, но бързо придобива политически и насилствен характер. Основната ѝ цел е да възстанови господството на бялото население в американския Юг и да попречи на освободените от робство афроамериканци да упражняват политическите си права.
Методите са заплахи, побои, отвличания и убийства. Членовете на организацията нападат не само чернокожи американци, но и белите, които подкрепят равноправието им.
Така Ку-клукс-клан се превръща в символ на терор и расова нетърпимост. Характерните бели роби и качулки, маските и изгарянето на кръстове стават част от публичния образ на движението.
Организацията преминава през няколко периода на възход. След първата си вълна през XIX век тя се възражда през 1915 г. и достига огромно влияние през 20-те години на XX век. Тогава членовете ѝ в САЩ надхвърлят 4 милиона според историческите данни. В този период омразата вече е насочена не само срещу афроамериканците, но и срещу евреи, католици, имигранти и други общности.
През 60-те години на миналия век Ку-клукс-клан отново активизира насилствените си кампании в отговор на движението за граждански права. Днес организацията няма единно ръководство и представлява разпокъсана мрежа от малки групи.
Как американският расизъм стига до Европа?
Ку-клукс-клан няма исторически корени в България. Появата на неговото име и символика в европейския контекст е част от по-широкото разпространение на крайнодесни и расистки идеологии.
През втората половина на XX век, а особено след 90-те години, в различни европейски държави се развиват скинхед и неонацистки субкултури. Те използват символи, лозунги и визуални кодове от различни националистически и расистки движения. В тази среда се преплитат европейският неонацизъм и американските идеи за превъзходство на бялата раса.
В България подобни среди също имат история. През 90-те години има поредица от нападения на скинхед групи срещу роми, включително със смъртни случаи. По-късно се появяват и организирани неонацистки структури, свързани с международни движения като „Кръв и чест“.
В свой анализ за българските неонацисти от август 2026 г. журналистката Емилия Милчева от Deutsche Welle проследява именно развитието на тези среди у нас. Тя отбелязва, че крайнодесните структури не възникват изолирано, а се развиват в среда на етнически национализъм, агресия срещу малцинствата и култ към силата.
Това е важният контекст, в който трябва да бъде разглеждана и появата на пловдивската формация.
От международните символи до местната „Дивизия Пловдив“
В случая с разкритата от полицията и прокуратурата група става дума за местна структура, която сама се е идентифицирала с името на американската организация.
Пловдив и „Кръв и чест“: 17 години предупреждения, акции и неизчезнала мрежа
Според прокуратурата 32-годишен мъж е ръководил „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“ от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г. В структурата са установени още десет членове, сред които четирима непълнолетни на 16 и 17 години.
На 17 ноември полицията и ДАНС извършиха претърсвания на 14 адреса в Пловдив и Раковски, както и в два автомобила. Иззети са книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски и свастики. Открито е и знаме на пловдивската структура.
По данни на прокуратурата членовете са се събирали на различни публични места в града, включително в заведения.
На 18 ноември Окръжна прокуратура – Пловдив обяви, че са повдигнати обвинения на общо 11 души за участие в организация, чиято цел е била проповядване и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза на расова, етническа и друга основа.
Важно е да се уточни, че към момента няма данни за организационна връзка между пловдивската формация и американския Ку-клукс-клан. Използването на името не доказва, че става дума за официален клон на историческата организация.
Как се разпространяват подобни идеологии днес?
За разлика от времето, когато крайнодесните движения разчитат основно на физически срещи, печатни материали и музикални сцени, днес интернет дава възможност на малки групи да намират съмишленици, да обменят пропаганда и да възприемат символиката на международни движения.
Социалните мрежи, форумите и чат приложенията улесняват разпространението на подобно съдържание и създаването на затворени общности. Местни групи могат да заимстват имена, знаци и ритуали от чуждестранни организации, без непременно да имат формална връзка с тях.
Точно затова появата на „Дивизия Пловдив“ не бива да се разглежда като преместване на американския Ку-клукс-клан в България, а като местна проява на една много по-широка идеологическа среда.
И може би най-тревожният детайл в случая не е екзотичното име, а фактът, че сред установените членове на тази структура има и непълнолетни.
Снимка на корицата: архив/ акцията по разбивне на неонацистки клуб срещу Младежкия хълм през август т.г.
2 коментари
До:
1. Обществения посредник на Община Пловдив
2. Кмета на Община Пловдив
3. Началника на Регионално управление на образованието – Пловдив
Копие до: Омбудсмана на Република България; Областния управител на област Пловдив; Председателя на Общински съвет – Пловдив; Председателя на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Пловдив; Комисията за защита от дискриминация; медии
Относно: Разкритата организация „Ку Клукс Клан – Дивизия Пловдив“ с участие на непълнолетни, убийството на Младежкия хълм и мерките, които институциите ще предприемат за превенция, защита на децата и опазване на образа на Пловдив като Европейска столица на културата
Уважаема госпожо / Уважаеми господине Обществен посредник,
Уважаеми господин Кмет,
Уважаеми господин / Уважаема госпожо Началник на РУО – Пловдив,
1. Какво е известно към 18 ноември 2026 г.
Пиша ви по повод информацията, публикувана на 18 ноември 2026 г., че в Пловдив е разкрита крайнодясна расистка организация с име „Ку Клукс Клан – Дивизия Пловдив“. По данни на медиите и на ОДМВР – Пловдив:
• Окръжна прокуратура – Пловдив е повдигнала обвинения на 11 лица, от които четирима са непълнолетни на 16 и 17 години.
• Предполагаемият лидер, на 32 години, е обвинен по чл. 162, ал. 3 НК в това, че е ръководил групата от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г., т.е. около 22 месеца. Останалите 10 са обвинени по чл. 162, ал. 4 НК за участие.
• Според обвинението целта на групата е била да проповядва и подбужда към дискриминация, насилие и омраза на основата на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуална ориентация, включително чрез електронни системи.
• На 17 ноември 2026 г. ОДМВР – Пловдив и Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Пловдив, под ръководството на прокуратурата, са претърсили 14 адреса в Пловдив и Раковски и два автомобила.
• Иззети са свастики, маски, дрехи и значки с екстремистки символи, книги, тетрадки, телефони, флаг на групата и – по данни на ОДМВР – текстове с инструкции за изработване на запалителни смеси.
• Членовете са се събирали на публични места в Пловдив, включително в заведения.
• Съществуването на групата е установено в хода на разследването за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август 2026 г.
2. Защо това не е изолиран случай
Организация с непълнолетни членове е действала около 22 месеца на публични места в Пловдив и е разкрита не чрез превенция, а покрай разследване за убийство. Това означава, че сигналите не са били забелязани или не са стигнали до институциите, които трябва да реагират първи – училищата, семейната среда, общинските структури за работа с младежи.
Случаят се вписва в поредица от събития през 2026 г., които са документирани от медиите и от самите институции.
В началото на годината, през януари 2026 г., неизвестни лица изрисуваха свастики и антисемитски надписи по синагогата „Цион“ в Пловдив. Към датата на публикацията нямаше задържани (Европейски еврейски конгрес).
На 24 юли 2026 г. двама мъже от Непал бяха нападнати на кръстовището на бул. „Руски“ и бул. „6-ти септември“, а нападението беше заснето. Обвинението беше за хулиганство (БНТ).
На 4 август 2026 г. Георги Кузев беше пребит до смърт на Младежкия хълм, близо до детска градина. По данни на БНТ извършителите излъчиха запис на живо в социалните мрежи и позираха до него с нацистки поздрав и знаме с емблемата на Третия райх. Според разследването те са опитали да издълбаят свастика върху тялото му (БНТ). За убийството са обвинени петима тийнейджъри (БТА). Десет дни по-късно, на 14 август, министър-председателят заяви публично, че местните общински комисии не работят (БТА).
На 16 август 2026 г. в частен клуб срещу Младежкия хълм бяха задържани 18 души, свързани с неонацистката организация „Blood & Honour“. По данни на полицията те се събирали там периодично около две години. Сред задържаните беше и обвиненият за нападението срещу непалските граждани, освободен от ареста четири дни по-рано (БТА). Трима бяха обвинени, а по данни на прокуратурата членове на клуба са извършили неуспешно нападение срещу хора заради тяхната раса и етнос (БНР).
На 17 и 18 ноември 2026 г. беше разкрита втора структура. Обвинени по чл. 162 НК за участие в „Ку Клукс Клан – Дивизия Пловдив“ са 11 души, от които четирима са непълнолетни. Групата е действала около 22 месеца, а при претърсванията са намерени и текстове с инструкции за изработване на запалителни смеси (Plovdiv24).
Изводът от тази хронология е прост: в рамките на три месеца в Пловдив са разкрити две неонацистки структури, всяка от които е действала около две години – едната в клуб срещу Младежкия хълм, където по-късно стана убийството (по думите на полицията никой от задържаните тогава не е бил на хълма по време на убийството). И двете са открити едва след като човек беше убит. Това не е провал на отделна институция. Това е провал на цялата система за превенция в града.
Убийството на Младежкия хълм вече е отразено в международни медии във Великобритания, САЩ и Русия, като някои го свързват пряко с неонацистка пропаганда. След разкриването на група с име „Ку Клукс Клан – Дивизия Пловдив“ името на града става част от наименованието на расистка организация.
Пловдив беше Европейска столица на културата през 2019 г. под мотото „Заедно“ – град на съжителството на различни общности и религии от античността до днес. Седем години по-късно този разказ е под въпрос. Реакцията, която институциите ще покажат сега, ще реши с какво ще бъде запомнен градът.
2.1. Проблем, известен от години. Защо няма действия?
Като жител на Пловдив наблюдавам повече от 15 години присъствие на неонацистка символика и крайнодясни групи сред млади хора – в училища, сред фенове на футболни клубове, по стените на града. Това не е тайна за никого в града, включително за институциите.
Има и документирани случаи. На 27 септември 2020 г. в центъра на Пловдив групи тийнейджъри, някои на 14–15 години, нападнаха свои връстници заради външността им и предполагаема сексуална ориентация, с заявена цел да „почистят“ центъра. Тогава говорителят на пловдивската прокуратура заяви пред Balkan Insight, че нападателите са част от фенската база на футболен клуб и че са непълнолетни. Шест години по-късно имаме убийство и расистка организация с непълнолетни членове.
Футболните трибуни в Пловдив са друго документирано място на расизъм. През август 2015 г. Българският футболен съюз глоби „Локомотив“ (Пловдив) с 37 500 лв. заради скандирания на публиката, свързани с раса и цвят на кожата; клубът отрече (Inside World Football). През август 2019 г. – в самата година, в която Пловдив беше Европейска столица на културата – УЕФА наказа „Локомотив“ (Пловдив) с частично затваряне на стадиона заради расистко поведение на фенове в мача срещу „Страсбург“ (RFE/RL). А за нападенията от септември 2020 г. пловдивската прокуратура посочи, че нападателите са от фенската база на „Ботев“ (Пловдив) (Balkan Insight).
Не твърдя, че всички фенове на някой клуб споделят тези възгледи. Твърдя друго: двата големи клуба на града имат официално установени случаи на расизъм или насилие от омраза сред своите привърженци, установени от УЕФА, БФС и прокуратурата – и това е известно на всички отдавна. Кои са тогава превентивните програми на Общината с тези клубове и техните детско-юношески школи, където тренират пловдивски деца?
Затова питам трите институции:
1. Какви конкретни мерки бяха предприети след нападенията от 27 септември 2020 г. – от Общината, от РУО и от МКБППМН? Има ли отчет за тяхния резултат?
2. Коя институция на местно ниво отговаря за координацията на превенцията на крайнодясната радикализация сред млади хора? Ако такава няма – ще бъде ли определена?
3. Изготвяна ли е някога оценка на риска или анализ за разпространението на екстремистки идеи сред ученици и фенски групи в Пловдив? Ако да – кога и къде е публикувана?
4. Работи ли Общината с футболните клубове и техните фенски организации по превенция на расизма и насилието, и какви условия поставя, когато предоставя общинска подкрепа или общински съоръжения?
5. Защо организация, която се е събирала на публични места около 22 месеца, не е била забелязана от нито една от системите за ранно предупреждение, за които вие отговаряте – училищната, социалната и общинската?
6. Какво ще бъде различно сега, спрямо 2020 г., и по какъв начин гражданите ще могат да проверят това?
Източник за случая от 2020 г.: Balkan Insight, публикувано отново от Civic Space Watch, 2.10.2020
2.2. Предупрежденията бяха писмени и публични
Никоя институция не може да каже, че не е била предупредена. Европейските органи за наблюдение пишат за този проблем в България от поне 12 години:
• 2014 г. – Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта към Съвета на Европа (ECRI) констатира, че в България действат все повече ултранационалистически и фашистки групи и че властите рядко отправят публично послание срещу езика на омразата (доклад на ECRI, 5-и цикъл).
• 2022 г. – ECRI отбелязва, че от 2014 г. има механизъм срещу насилието в училищата, но няма специална система за наблюдение и противодействие на расистки и анти-ЛГБТИ инциденти в училищата (доклад на ECRI, 6-и цикъл).
• ОССЕ/СДИПЧ отбелязва, че българските правоохранителни органи не записват мотива на предубеждение при престъпленията от омраза. За 2024 г. България е отчела за цялата страна 28 регистрирани случая, 35 дела в съда и само 5 присъди (ОССЕ – данни за България).
Ако четири години след доклада от 2022 г. все още няма система за следене на расистките инциденти в училищата, това не е липса на информация. Това е решение да не се гледа.
Допълнителни въпроси
1. Към РУО: Има ли в област Пловдив система за следене на расистки и анти-ЛГБТИ инциденти в училищата, както препоръчва ECRI още от 2022 г.? Ако няма – защо, и кога ще има?
2. Към Кмета: Чия собственост е помещението срещу Младежкия хълм, в което „Blood & Honour“ се е събирала около две години? Общинска собственост ли е или частна? Имало ли е сигнали и проверки на обекта преди 16 август 2026 г.?
3. Към Кмета: Какво е направила Общината след свастиките по синагогата „Цион“ в януари 2026 г.? Изрази ли публично позиция?
4. Към трите институции: Получавате ли информация от МВР и прокуратурата, когато непълнолетен от Пловдив е заподозрян за престъпление от омраза, за да може да се реагира в училището и семейството? Ако не – кой носи отговорност за тази липса на координация?
3. Въпроси към Кмета на Община Пловдив
Позиция и план
1. Ще осъдите ли официално и публично, от името на града, съществуването на расистка организация, която носи името на Пловдив?
2. Ще приеме ли Общината писмен план за действие срещу езика на омразата, радикализацията и насилието сред млади хора – с конкретни мерки, отговорници, срокове, бюджет и индикатори? Кога ще бъде публикуван?
3. Ще сформирате ли постоянна междуинституционална работна група – Община, РУО, ОДМВР, прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане“ / Отдел „Закрила на детето“, университети, граждански организации – с публични отчети на всеки три месеца?
4. Ще внесете ли темата за извънредно изслушване в Общински съвет – Пловдив?
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)
5. Колко заседания е провела МКБППМН през 2025 г. и 2026 г. и колко възпитателни дела е разгледала?
6. Колко обществени възпитатели и специалисти работят към комисията и какъв е нейният бюджет за 2026 г. и проектобюджетът за 2027 г.?
7. Има ли публичен отчет за дейността на комисията за 2025 г. и къде е публикуван?
8. След публичната критика от 14 август, че местните комисии не работят, предприета ли е проверка на пловдивската комисия и с какъв резултат?
Превенция и младежки политики
9. Какви общински програми за превенция на радикализацията, езика на омразата и младежкото насилие са изпълнени през 2025–2026 г., с какъв бюджет и колко млади хора са обхванати?
10. Какви средства за младежки дейности, младежки пространства и работа на улицата (street work) в кварталите ще бъдат предвидени в бюджет 2027 г.?
11. Има ли Общината програма за подкрепа на родители, чиито деца са изложени на онлайн екстремистка пропаганда, и къде могат те да потърсят помощ?
12. Ще се присъедини ли Пловдив към Европейската коалиция на градове срещу расизма (ECCAR) или към друга европейска мрежа за превенция на екстремизма?
Публично пространство и сигурност
13. Какви мерки за видеонаблюдение, осветление и патрулиране на Младежкия хълм и другите хълмове са реално изпълнени след 4 август 2026 г.?
14. Има ли Общината процедура за бързо премахване на нацистки и расистки символи и графити от публичното пространство и как гражданите могат да подават сигнали?
15. Каква подкрепа ще получат общностите, срещу които е била насочена омразата – етнически малцинства, чужденци и чуждестранни студенти, ЛГБТИ хора?
4. Въпроси към Началника на РУО – Пловдив
Четирима от обвинените са на възраст, в който обикновено се учи в гимназиална степен. Не искам лични данни за тях; искам да знам как работи системата, която трябва да забележи сигналите.
Сигнали и проверки
1. Ученици ли са четиримата непълнолетни и в какъв вид училища в областта учат (без имена и без идентифициращи данни)?
2. Имало ли е преди 17 ноември сигнали от учители, ученици или родители за нацистка символика, расистко поведение или членство в екстремистки групи и как са били обработени?
3. Колко случая на език на омразата, дискриминация и насилие с мотив омраза са регистрирани в училищата в област Пловдив през учебните 2024/2025 и 2025/2026 г.?
4. Ще извърши ли РУО проверка дали механизмът за противодействие на тормоза и насилието и училищните координационни съвети са работили в засегнатите училища, и ще публикува ли обобщени изводи?
Капацитет на училищата
5. Колко училища в област Пловдив нямат на щат психолог или педагогически съветник и колко ученици се падат на един такъв специалист?
6. Как се преподават на практика гражданското образование, историята на Холокоста, тоталитарните режими и спасяването на българските евреи в училищата в областта? Ще има ли извънредни часове и дейности тази учебна година?
7. Какви обучения са предвидени за учители и директори за разпознаване на онлайн радикализация, екстремистка символика и кодове и как да реагират?
8. Какво ще направи РУО за медийната и дигиталната грамотност на учениците, като се има предвид, че групата е разпространявала омраза и чрез електронни системи?
Родители, деца и сътрудничество
9. Ще бъдат ли информирани и подкрепени родителите и училищните общности – така, че да не се стигматизират конкретни деца?
10. Как ще бъде гарантирано правото на непълнолетните обвинени на образование и тяхната ресоциализация? Те са обвинени, но са и деца, които системата не е успяла да предпази.
11. Ще участва ли РУО в обща работна група с Общината, ОДМВР и социалните служби и ще включи ли граждански организации и културни институции в извънкласни програми за толерантност и памет?
5. Въпроси към Обществения посредник на Община Пловдив
След убийството на 4 август Общественият посредник свика среща по въпросите на сигурността. Гражданите имат право да знаят какво се случи след нея.
1. Какви бяха резултатите от срещата за сигурност през август: кои институции участваха, какви препоръки бяха дадени, към кого, и кои от тях са изпълнени към днешна дата?
2. Ще започне ли Общественият посредник проверка по собствена инициатива на работата на МКБППМН и на общинските звена за работа с деца и младежи?
3. Ще изготви ли специален доклад с препоръки към Кмета и Общински съвет и ще го публикува ли?
4. Ще сезира ли Омбудсмана на Република България и Комисията за защита от дискриминация за системните проблеми, които този случай показва?
5. Ще организира ли открито обществено обсъждане с участието на граждани, родители, учители, младежи и отговорните институции?
6. Как гражданите могат да сигнализират Обществения посредник за бездействие на общински структури при сигнали за език на омразата и екстремистка символика?
6. Европейска столица на културата или град на омразата? Въпроси за образа и туризма
Ще бъде ли Пловдив запомнен като Европейска столица на културата 2019 или като града на „Ку Клукс Клан – Дивизия Пловдив“? Не считам, че отговорът е предрешен. Считам, че той зависи от това дали институциите ще покажат ясна, видима и измерима реакция.
Към момента не разполагам с данни, които да доказват спад на туризма в Пловдив заради тези събития. Последните областни данни на НСИ, които намерих, са за юни 2026 г. – преди убийството – и показват ръст на приходите от нощувки с 10,9% спрямо юни 2025 г. Именно затова е важно институциите да следят ефекта отсега нататък, а не да реагират, когато щетата вече е налице.
1. Следи ли Общината туристическия поток, резервациите и отказите след август 2026 г., и ще публикува ли сравнение за август–декември 2026 г. спрямо същия период на 2025 г.?
2. Следи ли Общината международното медийно отразяване на Пловдив и има ли план за кризисна комуникация и защита на репутацията на града?
3. Какво ще направи Общината, за да гарантира и да покаже, че Пловдив е безопасен за всички – чуждестранни туристи, чуждестранни студенти в пловдивските университети, работници от други страни, хора с различен цвят на кожата, ЛГБТИ хора?
4. Как ще бъде използвано наследството на ЕСК 2019 – идеята „Заедно“, мрежите от културни организации и доброволци – за активен отговор на омразата? Ще бъдат ли обявени целеви конкурси за културни и образователни проекти за толерантност и памет през 2027 г.?
5. Ще информира ли Общината партньорите си – побратимени градове, бъдещи и бивши Европейски столици на културата – за предприетите мерки, вместо да остави медиите да оформят образа на града?
7. Конкретни предложения
Предлагам следните мерки с ясни отговорници и срокове:
1. Публичен план за действие срещу омразата и младежкото насилие, приет от Общински съвет до 31 януари 2027 г., с бюджет в бюджет 2027 г. (Община).
2. Междуинституционална работна група – Община, РУО, ОДМВР, прокуратура, социални служби, университети, граждански организации – с тримесечни публични отчети.
3. Одит и укрепване на МКБППМН – публичен отчет, допълнителни обществени възпитатели, работа на терен в районите.
4. Училищна програма – история на Холокоста и тоталитаризма, спасяването на българските евреи, медийна грамотност и онлайн радикализация; обучение на учители, психолози и родители (РУО, с подкрепа от Общината).
5. Бърза процедура за премахване на нацистки и расистки символи от публичното пространство с единен канал за сигнали от граждани.
6. Младежки пространства и програми в кварталите – спорт, култура, доброволчество, наставничество – като алтернатива на екстремистките групи.
7. Подкрепа за засегнатите общности и присъединяване на Пловдив към Европейската коалиция на градове срещу расизма (ECCAR).
8. Мониторинг на туризма и репутацията – публични данни на тримесечие и план за кризисна комуникация.
9. Ден на паметта и толерантността – градска инициатива, а ако близките на Георги Кузев са съгласни – и в негова памет.
Заявявам готовност да участвам лично в обществено обсъждане или работна група и да съдействам за включването на други граждани, културни и младежки организации.
8. Срокове за отговор и подпис
Моля всяка институция да отговори отделно и писмено на въпросите, които са в нейната компетентност, в следните срокове:
• за въпросите, които се отнасят до налична обществена информация – в 14-дневния срок по Закона за достъп до обществена информация;
• за предложенията и планираните мерки – в срока по Административнопроцесуалния кодекс, като се надявам, заради обществената значимост на случая, отговорът да дойде до 30 дни.
Настоящото писмо е отворено. Отговорите ще бъдат публикувани, а липсата на отговор ще бъде сигнализирана пред Омбудсмана на Република България.
Според мен участниците в пловдивския куклуксклан трябва да бъдат освидетелствани и вкарани за постоянно в лудницата. А там да бъдат лекувани с черна музика и филми с чернокожи актьори.