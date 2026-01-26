Блъснаха пешходец на кръстовище в центъра на Пловдив

Пешеходец е в болница след пътно произшествие в петък в Пловдив. Сигналът е получен в сектор „Пътна полиция“ към 20 ч. – на кръстовище между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Петко Д. Петков“, лек автомобил „Тойота“ предприел ляв завой и отнел предимството на пресичащия на пешеходна пътека 34-годишен мъж. Той е оставен под лекарско наблюдение със счупен крак.

Водачът на колата, на 18 години, е изпробван за употреба на алкохол, резултатът е отрицателен. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.