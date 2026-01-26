Започват срещите при президента за избор на служебен премиер

Президентът Илияна Йотова стартира консултациите, предвидени в Конституцията, във връзка с назначаването на служебно правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Процедурата се задейства след неуспеха на парламента да излъчи редовен кабинет.

Първата среща е насрочена за 27 януари и ще бъде с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. Разговорът се провежда в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията и е част от процеса по избор на служебен министър-председател от ограничен кръг длъжностни лица, посочени в основния закон.

Настоящата процедура е продължение на политическата криза, започнала в края на 2025 г., когато президентът Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи след оставката на кабинета с министър-председател Росен Желязков. На 16 януари Радев обяви предсрочни избори, след като третият проучвателен мандат бе върнат неизпълнен от АПС, а преди това неуспешно приключиха и опитите на ГЕРБ–СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“ да съставят правителство.

Снимка: Фейсбук/Илияна Йотова