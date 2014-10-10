No comment: Откраднаха екрана от кино-панорамата в Космос
Крадците изкъртиха и част от изложбата в новото парково пространство пред сградата
Неизвестни (хм, как да ги наречем) „люде” успяха да орезилят едно от най-стойностните начинания, правени в Пловдив в последните години- спасението на кино Космос. Точно по случай 50-годишнината на знаковата сграда за култура, съхранена от истинския порив на гражданското общество, стартира кино преглед на най-добрите български филми от 60-те. Събитие е твърде емблематично, тъй като архитектурната творба на Любомир Бонев и Любомир Шинков отново стана кино в първите четири дни от седмицата. Панорамата ще продължи до края на уикенда, но без кино екран, тъй като нелепи крадци го задигнаха тази нощ. Свалиха го от дървената конструкция, част от новото парково пространство пред Космос. Така, в хубавото време, се наложи прожекциите да бъдат преместени във фоайето на втория етаж в сградата.
Времето вече е хубаво за прожекции на открито. За жалост не можем да наречем така и хората, които тази нощ решиха да се появят на екрана в главната роля. Откраднаха го и счупиха част от фотографската изложба. Уви, опитът е неуспешен, защото прожекции ще има и макар и не на открито, ще довършим съпреживяването на българските филми от 60-те във фоайето на втория етаж. На снощните актьори само можем да кажем, че ролята им не е достойна даже и за епизодична, коментираха само организаторите на кино прегледът пред Космос.
1 000 коментари
Hello m?i ngu?i, ngu?i anh em nao c?n trang choi xanh chin d? choi Da Ga thi xem th? trang nay nhe. T?c d? ban th?: Game bai d?i thu?ng. V? b? thanh cong.
Hi các bác, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để chơi Game bài đừng bỏ qua trang này nhé. Không lo lừa đảo: BJ88. Chúc các bác rực rỡ.
Xin chào 500 anh em, nếu anh em đang kiếm nhà cái uy tín để cày cuốc Đá Gà thì xem thử địa chỉ này. Không lo lừa đảo: https://homemaker.org.in/#. Chiến thắng nhé.
Chào cả nhà, ai đang tìm chỗ nạp rút nhanh để giải trí Tài Xỉu đừng bỏ qua con hàng này. Tốc độ bàn thờ: https://homemaker.org.in/#. Về bờ thành công.
Hello mọi người, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để chơi Casino thì tham khảo trang này nhé. Đang có khuyến mãi: BJ88. Chúc các bác rực rỡ.
Chào cả nhà, nếu anh em đang kiếm chỗ nạp rút nhanh để gỡ gạc Đá Gà thì tham khảo con hàng này. Uy tín luôn: https://pacebhadrak.org.in/#. Húp lộc đầy nhà.
Xin chào 500 anh em, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để cày cuốc Game bài thì xem thử con hàng này. Tốc độ bàn thờ: https://homemaker.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm sân chơi đẳng cấp để giải trí Tài Xỉu đừng bỏ qua địa chỉ này. Uy tín luôn: Link vào BJ88. Về bờ thành công.
Chào anh em, ai đang tìm chỗ nạp rút nhanh để gỡ gạc Game bài thì tham khảo con hàng này. Nạp rút 1-1: https://pacebhadrak.org.in/#. Về bờ thành công.
Hello mọi người, bác nào muốn tìm sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Game bài đừng bỏ qua con hàng này. Đang có khuyến mãi: sun win. Về bờ thành công.