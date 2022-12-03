Най-добрият бутиков хотел на 2022 г. е в Пловдив

Петзведният хотел The Emporium Plovdiv e обявен за най-добър бутиков петзвезден хотел за 2022 г. в годишните награди на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).
Припомняме, че хотелът в сърцето на града под тепетата е построен на мястото на гордостта от соца – големият универсален магазин на ул. „Капитан Райчо“.
Разкостват бившия магазин Евмолпия, правят нов хотел.
Как се случи преобразяването ви разказахме в статията Превърнаха Евмолпия в 5-звезден хотел с „умни“ стаи.
Хотелът разполага с 61 индивидуално проектирани смарт стаи, включително 12 ексклузивни апартамента, конферентни зали за бизнес срещи до 40 човека и бутиков уелбийнг център.
Най-добър петзвезден СПА хотел на 2022 г. е Арте спа и парк хотел във Велинград, а най-добър петзвезден морски luxury СПА хотел на 2022 г. e балнео хотел Терма Палас в Кранево, съобщават от БХРА.
Най-добър петзвезден морски СПА хотел на 2022 г. е Аквахаус хотел и СПА в к.к. Св. Св. Константин и Елена.
326 коментари
https://fertilitypctguide.us.com/# where to buy generic clomid tablets
get propecia price buy propecia pills buying propecia without insurance
https://fertilitypctguide.us.com/# fertility pct guide
https://amitrip.us.com/# AmiTrip Relief Store
Follicle Insight buy propecia without dr prescription cost of generic propecia without a prescription
https://amitrip.us.com/# AmiTrip