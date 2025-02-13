Гигантска строителна инвестиция на 30 дка до Хирургиите
Мащабно строителство предстои да започне на терен в непосредствена близост до УМБАЛ „Св. Георги“. Теренът е съседен на Хирургиите и вече е разчистен от дребна растителност, храсти, като видимо в съвсем скоро време ще започне и по-сериозната работа. Мястото вече е оградено, но все още няма табели и информация какво точно ще представлява строителството.
Имотът е в размер от около 28 дка. Оригиналният план за мястото е бил там да се изгради хеликоптерна площадка за най-голямата болница у нас. Държавният имот бе продаден чрез държавно дружество преди няколко години на фирмата Булфарма „ООД“, собственост на различни лечебни заведения, сред които и „Пълмед“.
Според ОУП имотът е отреден за „комплекс за здравеопазване“. Какво точно ще се строи предстои да разберем, тъй като информационни табели на мястото все още няма.
38 коментари
ï»¿HÉ™r vaxtÄ±nÄ±z xeyir, É™gÉ™r siz keyfiyyÉ™tli kazino axtarÄ±rsÄ±nÄ±zsa, mÃ¼tlÉ™q Pin Up saytÄ±nÄ± yoxlayasÄ±nÄ±z. CanlÄ± oyunlar vÉ™ rahat pul Ã§Ä±xarÄ±ÅŸÄ± burada mÃ¶vcuddur. Ä°ndi qoÅŸulun vÉ™ bonus qazanÄ±n. Daxil olmaq Ã¼Ã§Ã¼n link: ï»¿É™traflÄ± mÉ™lumat uÄŸurlar hÉ™r kÉ™sÉ™!
Aktual Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtaranlar, bura baxa bilЙ™rsiniz. Д°ЕџlЙ™k link vasitЙ™silЙ™ qeydiyyat olun vЙ™ oynamaДџa baЕџlayД±n. Pulsuz fД±rlanmalar sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їPin Up online qazancД±nД±z bol olsun.
Yeni Pin Up giriÅŸ Ã¼nvanÄ±nÄ± axtaranlar, bura baxa bilÉ™rsiniz. Bloklanmayan link vasitÉ™silÉ™ qeydiyyat olun vÉ™ qazanmaÄŸa baÅŸlayÄ±n. XoÅŸ gÉ™ldin bonusu sizi gÃ¶zlÉ™yir. KeÃ§id: ï»¿Pin Up Azerbaijan qazancÄ±nÄ±z bol olsun.
2026 yÄ±lÄ±nda en Ã§ok kazandÄ±ran casino siteleri hangileri? CevabÄ± web sitemizde mevcuttur. Bedava bahis veren siteleri ve gÃ¼ncel giriÅŸ linklerini paylaÅŸÄ±yoruz. Hemen tÄ±klayÄ±n ï»¿casino siteleri fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n.
Aktual Pin Up giriÅŸ Ã¼nvanÄ±nÄ± axtarÄ±rsÄ±nÄ±zsa, bura baxa bilÉ™rsiniz. Ä°ÅŸlÉ™k link vasitÉ™silÉ™ qeydiyyat olun vÉ™ qazanmaÄŸa baÅŸlayÄ±n. Pulsuz fÄ±rlanmalar sizi gÃ¶zlÉ™yir. KeÃ§id: ï»¿Pin Up giriÅŸ uÄŸurlar.
Bu sene popÃ¼ler olan casino siteleri hangileri? DetaylÄ± liste web sitemizde mevcuttur. Deneme bonusu veren siteleri ve gÃ¼ncel giriÅŸ linklerini paylaÅŸÄ±yoruz. Hemen tÄ±klayÄ±n ï»¿https://cassiteleri.us.org/# canlÄ± casino siteleri kazanmaya baÅŸlayÄ±n.
2026 yÄ±lÄ±nda en Ã§ok kazandÄ±ran casino siteleri hangileri? CevabÄ± platformumuzda mevcuttur. Deneme bonusu veren siteleri ve yeni adres linklerini paylaÅŸÄ±yoruz. Hemen tÄ±klayÄ±n ï»¿casino siteleri fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n.