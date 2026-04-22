„Времето изтече“: Демерджиев настоява Сарафов да си тръгне

Бъдещият депутат от „Прогресивна България“ Иван Демерджиев отправи остър призив за незабавна оставка на Борислав Сарафов. В позиция във Facebook той заяви, че „днес е последният шанс“ за това.

По думите му времето за отлагане и институционални компромиси е изчерпано, а както Сарафов, така и прокурорската колегия на ВСС носят отговорност за състоянието на прокуратурата.

„Доверието в прокуратурата е подкопано“

Демерджиев критикува продължаващото, по думите му, „прикриване на компрометирани практики“ и заяви, че това разрушава доверието в правосъдната система и подкопава принципите на правовата държава.

Той предупреди, че всеки, който продължи да подкрепя този модел, ще трябва да понесе последствията.

Спор около достъпа до кабинета на главния прокурор

Още вчера Демерджиев призова служебния правосъден министър Андрей Янкулов да ограничи достъпа на Сарафов до кабинета на главния прокурор в Съдебната палата чрез съдебна охрана. Министърът обаче се обяви против подобна мярка.

Заседание на ВСС

Днес от 11:00 часа е насрочено заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на което се очаква темата да бъде обсъдена.