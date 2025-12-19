Опасно високо замърсяване на въздуха в Пловдив

Високи концентрации на атмосферни замърсители бяха отчетени през изминалата нощ в няколко града в страната. Много сериозно е било замърсяването в Пловдив, показват данните от измервателните станции.

Около полунощ уредите са отчели над 400 микрограма на кубичен метър фини прахови частици. Според индекса за качество на въздуха на Европейската комисия това е „изключително замърсен“ въздух.

Експертите посочват, че мъглата и липсата на вятър през последните дни са допринесли за задържането на вредните вещества във въздуха.

На сайтовете aqicn.org и airplovdiv.info данните от преди минути показват, че въздухът продължава да е с лошо качество.