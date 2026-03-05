АктуалноГрадътКриминале

Десетки блокираха околовръстното заради новия МВР-шеф

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 21:47ч, четвъртък, 5 март, 2026
0 172 Преди по-малко от минута

Около 50 души се включиха в протеста срещу назначението на комисар Васил Костадинов за директор на ОД на МВР – Пловдив. Той бе организиран от Атанаска Бакалова – майка на убития в Цалапица Димитър. Протестиращите се събраха на кръговото между околовръстното и Пазарджишко шосе в 18 часа.

Костадинов бе уволнен през 2023 година от тогавашния министър Калин Стоянов, заради забавяне на работата по разследването на смъртта на Димитър. По-късно обаче Васил Костадинов спечели дело в съда, че уволнението е било неправомерно. Към протеста се присъединиха и от организацията Ангели на пътя, както и други неправителствени организации.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 21:47ч, четвъртък, 5 март, 2026
0 172 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина