Десетки блокираха околовръстното заради новия МВР-шеф

Около 50 души се включиха в протеста срещу назначението на комисар Васил Костадинов за директор на ОД на МВР – Пловдив. Той бе организиран от Атанаска Бакалова – майка на убития в Цалапица Димитър. Протестиращите се събраха на кръговото между околовръстното и Пазарджишко шосе в 18 часа.

Костадинов бе уволнен през 2023 година от тогавашния министър Калин Стоянов, заради забавяне на работата по разследването на смъртта на Димитър. По-късно обаче Васил Костадинов спечели дело в съда, че уволнението е било неправомерно. Към протеста се присъединиха и от организацията Ангели на пътя, както и други неправителствени организации.