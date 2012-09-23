Денонощно охраняват за Алпин Рено в Пловдив

Асфалтират Брезовско шосе

Обявиха търговете за продажба на 4 общински имота край МОЛ Пловдив

Пловдив започна мащабно саниране

Пловдив ще е домакин на мачове за Купа „Дейвис“

Най-забавното място за децата в Пловдив тази зима

Възобновиха ремонта на пътя Пловдив – Първенец

Времето в Пловдив на 4 декември 2025 г.

Въпреки съставения протокол, незаконният строеж расте

25 стари велосипеда събра община Пловдив в екоакция