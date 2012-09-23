Денонощно охраняват за Алпин Рено в Пловдив

Хиляди излязоха на протест срещу бюджета

Спират конкурса за визия на Младежки хълм

ВУАРР: Организирана група прави опити да присвои активи на университета

Сигнал за „недовършен“ ремонт пред „Социални грижи“ в Пловдив

МВР стартира засилено присъствие на Околовръстното шосе

Общината вади 1,5 милиона лв. в борба с комарите и кърлежите

Искат спешно разширяване на Околовръстното край Пловдив

Какво да правим с жълтите стотинки преди въвеждането на еврото?

Времето в Пловдив на 26 ноември 2025 г.