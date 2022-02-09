Чудото се случи: Поставиха информационни табели на Форум Запад и още неоткрития Форум Север
Днес в Пловдив се случи чудо. Близо две години и половина след довършването на площад Централен и социализацията на Форум Запад, на археологическия обект най-накрая бе поставена информационна табела.
Тя е на български и английски, и в детайли разкрива какво е представлявала Агората, дава исторически и архитектурни справки както за Форума, така и за целия Филипопол, плюс планове на обекта, графична реконструкция на пропилеите и аркадата към ареата. Така вече пловдивчани и гостите на града ще знаят какво наблюдават и ще добият по-пълна представа за величието на античния град.
Таблото дава информация и за целия екип, работил по реализирането на проекта- от археолога, през проектантите, до строителите и изпълнителите на озеленяването.
Чудото днес се оказва двойно, тъй като информационна табела е поставена и на още неоткрития след реставрацията и консервацията Форум Север. Общата информация за Агората с тази от таблото на Форум Запад се преповтаря, като тук е даден в детайл планът на северната част, като са добавени някои от значимите находки, открити на обекта. Самият той трябва да бъде открит официално всеки момент, тъй като проектът изглежда вече е реализиран напълно.
1 805 коментари
п»їActually, I came across a helpful guide concerning ordering meds from India. It explains how to save money for generic meds. If anyone wants factory prices, check this out: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indianpharmacy com. It helped me.
п»їActually, I came across a useful article concerning Indian Pharmacy exports. The site discusses CDSCO regulations for ED medication. If you are looking for Trusted Indian sources, check this out: п»їhttps://kisawyer.us.com/# Online medicine order. Hope it helps.
For those looking to save money on prescriptions, I recommend checking this resource. It shows where to buy cheap. Discounted options found here: п»їvisit.
п»їActually, I found a helpful resource regarding Indian Pharmacy exports. It covers the manufacturing standards for generic meds. In case you need cheaper alternatives, read this: п»їkisawyer.us.com. Worth a read.
п»їJust now, I found a useful report about buying affordable antibiotics. It covers how to save money for generic meds. If you are looking for reliable shipping to USA, go here: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacy online. It helped me.