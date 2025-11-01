ГрадътЖивотНовини

На Архангелова Задушница в Пловдив

Възпоменателна церемония в памет на героите, отдали живота си за свободата на България се състоя в Пловдив на Архангелова Задушница. Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай отслужи заупокойна молитва за героично загиналите въстаници, опълченци и войници.

На церемонията присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, командири и военнослужещи от Пловдивския гарнизон, общественици и граждани.

Молитвени слова и песнопението „Вечная памет“ огласиха Централния гробищен парк, в знак на почит към саможертвата на всички, положили основите на свободна България.

Възпоменателната церемония завърши с поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите по време на Априлското въстание и на Руско-турската освободителна война.

