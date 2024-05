Броени дни до One Dance Festival 2024

Между 10 май и 2 юни в Пловдив ще се проведе 16-ото издание на Оne Dance Festival – международен фестивал за танц и пърформанс. С ново име, нова визуална идентичност, слоган „Dance with Everybody”, Фокус Франция, 5 копродукции, 12 спектакли и паралелна програма от работилници – One Dance Festival ще се разгърне в рамките на четири танцови уикенда и ще представи творбите на знакови и изгряващи европейски хореографи. За първи път в своята история One Dance Festival организира и Танцова академия със стипендии за 12 студенти, начинаещи или активни танцови артисти, работещи в България. Билетите за 16-ото издание на One Dance Festival ще намерите на касите на Изипей в цялата страна и онлайн от epaygo.bg

Преглед на програмата:

Фестивалът започва с тематичен уикенд „Фокус Франция”, реализиран с подкрепата на Френския Институт в Париж, част от който ще видим 4 спектакли. По време на откриващия уикенд ще се проведат и 5 безплатни танцови ателиета с хореографите Йоаким Моде, Бенджамин Кан, Лота Гартън, Довидас Стримайтис и представители на компания MazelFreten, част от Фокус Франция.

През втория фестивален уикенд (17 – 19 май) бъдат представени спектаклите „Алюри и квартет жени” на Mucha Muchacha (Испания), „НА СЦЕНА – Концертът” на Тииа Касуринен (Финландия) и „All of Мy Love” на Йоанна Параскевопулу (Гърция).

Третият фестивален уикенд започва на 24 май с премиерата на новия спектакъл на Яница Атанасова – „Шило”. На 25 май ще бъде представен спектакъла „11 3 8 7” на колектив Trevoga, а на сцената на ДК “Борис Христов” ще видим един от големите акценти в тазгодишната програма на фестивала – „Лапис Лазули” – новият спектакъл на гръцкия хореограф Еврипидис Ласкаридис. „Лапис Лазули” ще бъде представен и на 26 май, отново в ДК „Борис Христов”. По време на закриващия уикенд на фестивала (31 май – 1 юни) в Пловдив ще бъдат представени спектаклите „Ацумори” на португалската хореографка Катарина Миранда и „Вълшебни приказки” на чешкия танцов колектив POCKETART.

АКЦЕНТИ:

Mazelfreten – Rave Lucid (Фокус Франция) – откриване – 10.05.2024 – ДК Борис Христов, 19:30ч.

Rave Lucid – Mazelfreten

„Rave Lucid” носи наелектризиращата енергия на парижки нощен клуб. Нещо повече – хаус музиката, дискотечното осветление и експресивността на десетимата танцьори се миксират в зрелищен триумф на танца електро денс. Неговата магнетична и високочестотна магия буквално залива сцени и зали в спектакъла на хореографите Брандон Масел и Лора Дефретин, основатели на френската компания Mazelfreten. След спектакъла, във фоайето на Дк “Борис Христов”, ще се проведе и открит урок по електро денс, с участието на публиката.

Hairy / Рошаво – Довидас Стримайтис (Фокус Франция) – 12.05.2024 – ДК Борис Христов, 19:30ч.

В спектакъла си „Hairy“ Довидас Стримайтис разглежда опозицията между статиката на косата и динамиката на тялото, между нейната неконтролируема природа и танца като изкуството на физическия (само)контрол. Битка между реда и хаоса – това е спектакъл, в който безволевата, но свободна коса разстила символните си значения като безгрижие, ентусиазъм, творчески порив, субкултурна естетика.

Mucha Muchacha – Алюри и квартет жени (Испания) – 17.05.2024 – ДК Борис Христов, 19:30ч.

Mucha Muchacha – For Four Riders

В спектакъла „Алюри и квартет жени” телата са едновременно коне и ездачи, инструменти и занаятчии. Това е галоп към откривателството на възможния нов фолклор, своеобразен артистичен опит да разберем какви сме и накъде отиваме чрез изкуството на танца. Mucha Muchacha провеждат своя експеримент на сцената с изящна физикалност и пределна емоционалност. Светлинни и визуални ефекти, неочаквани радио хроники, регетон, фламенко и електронна музика стават хранителна среда за танца на бъдещето.

Яница Атанасова – Шило (България) – премиера – 24.05.2024 – Драматичен театър, Пловдив, 19:30

Носителка на наградата на публиката ИКАР за спектакъла си „Пастет”, в новия си спектакъл „Шило” Яница Атанасова разсъждава върху идеята за „комфорт“ и връзката му със социалните и културни норми. Шилото се превръща в символ на желанието за физическо и емоционално освобождаване, напомняне за начините, по които тялото може да се бунтува срещу ограниченията и да търси собствено усещане за комфорт и удовлетворение. Спектакълът е третата копродукция на One Dance Festival и РЦСИ Топлоцетрала.

Еврипидис Ласкаридис – Лапис Лазули (Гърция) – 25.05. и 26.05.2024 – ДК Борис Христов

Euripides Laskaridis, Lapis Lazuli © Pinelopi Gerasimou

Гръцкият хореограф и режисьор Еврипидис Ласкаридис, едно от водещите имена на световната сцена на изпълнителските изкуства, идва за първи път в България на 25 и 26 май. Известен с изследванията на абсурдността и трансформациите в творчеството си, Ласкаридис ще представи най-новата си сценична творба „Лапис Лазули“ седмици след световната премиера в Атина. В „Лапис Лазули“ Еврипидис Ласкаридис изследва редица противоположности като материалното и духовното, съня и кошмара, съзнателното и подсъзнателното, като изгражда на сцената гъста мрежа от антитези. Спектакълът е продукция на Onassis Stegi, копродуциран от Big Pulse Alliance и One Dance Festival.

Катарина Миранда – Ацумори (Португалия) – 31.05.2024 – ДК Борис Христов, 19:30ч

„Ацумори“ – новата сценична продукция на португалската хореографка Катарина Миранда, ще бъде представена на 31 май в Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив, по време на 16-ото издание на Оne Dance Festival. Позната на българската публика със спектакъла си „Кабракимера“, част от One Dance Week 2022, Катарина Миранда е едно от най-ярките имена на съвременната танцова сцена в Европа, а новият й спектакълът „Ацумори“ е продукция на център „Жорж Помпиду“ в Париж, фестивала в Порто и One Dance Festival.

Допълнителна информация за пълната програма на фестивала ще намерите на onedance-festival.com. Билетите са в продажба на касите на Изипей в цялата страна и онлайн от тук.

One Dance Festival 2024 се организира от Фондация ЕДНО за Култура и Изкуства и се реализира с подкрепата на Министерството на Културата на Република България. Фестивалът е част от програма “Фестивали и големи събития” на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

One Dance Festival е част от Big Pulse Dance Alliance, подкрепен от програма Творческа Европа на ЕС. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален Фонд “Култура”.

Фокус Франция се реализира с подкрепата на Френски институт в Париж.

Събитието се реализира с подкрепата на Община Пловдив, Фондация Лъчезар Цоцорков, DoubleTree By Hilton Hotel, Европейски пътища, Френски институт в София, А1, AC/E Acción Cultural Española, Посолство на Португалия в София и Културен институт Камойш, Посолство на Финландия в София.

Партньори: Летище София, ГАЙО, К.Е.В.А, MOVE.BG, Доминос, ХОД, ТАМ, MOVE.BG, CUPFFEE, Минерална вода ДЕВИН и др.

Медийни партньори: КАПИТАЛ, Дневник, ClubZ, ВИЖ, КАТРА ФМ, Под Тепето