Очаква се около 400 метра от легендарноразкопания бул. „Александър Стамболийски“ да получат заветния асфалт. Променят маршрута на автобус №1.
В понеделник, 21 октомври, от 8:30 до 19:00 часа ще бъде спряно движението по част от бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Братя Шкорпил“. Това съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“ в Пловдив.
Причина за промяната е полагане на временна асфалтова настилка в участъка. Очаква се около 400 метра от легендарноразкопания булевард да получат заветния асфалт, макари непоследен слой.
В тази връзка променят и маршрута на автобус №1. Днес той ще минава изцяло по бул. „Никола Вапцаров“, вместо по бул. „Александър Стамболийски“.
Припомняме, че ремонтът на ключовия булевард в Кючука продължава вече трета година, заради изграждането на Южния обходен колектор, който се реализира ВиК дружеството в Пловдив.
Предлагаме ви една много кална разходка по бул. „Ал. Стамболийски“, в която разкриваме как ремонтните дейности пречат не само на живите, но и на мъртвите.
209 коментари
farmacia online Italia: comprare medicinali online senza ricetta – farmacie senza ricetta online
http://tufarmaciatop.com/# farmacia con cupones descuento
farmacias sin receta en España: farmacias sin receta en España – farmacias sin receta en España
https://sceglifarmacia.shop/# comprare medicinali online senza ricetta
acquisto farmaci a domicilio Italia [url=http://sceglifarmacia.com/#]Scegli Farmacia[/url] classifica farmacie online
beste online Apotheken Bewertung: online Apotheke Deutschland – zuverlassige Online-Apotheken
farmacie senza ricetta online [url=https://sceglifarmacia.com/#]Scegli Farmacia[/url] miglior farmacia online con sconti
Apotheken Radar: Apotheke Testsieger – zuverlassige Online-Apotheken