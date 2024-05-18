3 нови квартални ресторанта, които да не пропускате
Източник: Lost in Plovdiv
В последните месеци три интересни места привлякоха вниманието ни и честичко ни карат да напускаме центъра и Капана, за да разнообразим менюто си и да обогатим вкусовите си рецептори.
Винаги си струва човек да изпробва нещо ново, а когато вкусната храна е съпроводена с добър сервиз и интересни предложения в менюто – това си е гаранция за истински куинарен пир.
Ето и накъде да се насочите, когато ви се хапва нещо вкусно и различно:
Касапи
От месарница и скара до един от най-предпочитаните ресторанти за всички ценители на месните ястия под тепетата. Кратко, точно и ясно – ресторант Касапи в Коматево не е заведение, което да подминете. Намира се на комуникативно място, има градина, а и често – забавна програма за гостите си. На разположение е и забавен и доста голям детски кът, което го прави изключително подходящ за семейно посещение.
Създателите на мястото са месари, отдадени на идеята за чисто, сухо зряло, качествено месо. Следователно всичко, което сервират и предлагат на гостите си, независимо дали е свинско, телешко, патешко, пържола или кайма, е отлежало/зряло на сухо в тяхната 24m3 камера – единствената толкова голяма в цяла България. Доставят от местни, еко, сертифицирани ферми и избират най-добрите породи за производство на месо.
Kyu Nove
Италианско – японска фюжън феерия от вкусове…Да, определено звучи зашеметяващо и дори леко странно, но гарантираме, че посещението си заслужава. Всичко е прясно и приготвено с много майсторство и желание. Сушито определено си струва, а пък не знаем да има някой, който да не е фен на пица и паста, така че има за всекиго по нещо.
За пролетно – летния сезон отвориха и кокетна градина, в която да се наслаждавате на вкусните ястия от менюто. Задължително кривнете към Кършияка още идния уикенд.
Trattoria Internazionale
Това е мястото, където вкусът на италианската кухня обича да се среща с разнообразието от целия свят. Техните грижливо подбрани съставки и традиционни рецепти, съчетани с уникален международен привкус, гарантират незабравимо гурме изживяване. От паста, приготвена с любов, до вкусни пици и изискани ястия – в Trattoria Internazionale всяко ястие е удоволствие за сетивата.
Пицата им със сигурност може да се конкурира с всяка една, направена в Италия, а пастата е отлично приготвена и в най-различни комбинации от вкусове. Намира се точно срещу първия търговски център под тепетата и има достатъчно възможности за паркиране.
31 коментари
Hello everyone, Just now ran into a reliable Mexican pharmacy to buy medication. For those seeking and need meds from Mexico, this site is the best option. Fast shipping and secure. Check it out: check availability. Hope this helps!
Hello, Lately discovered an amazing source from India for cheap meds. If you want to buy ED meds at factory prices, IndiaPharm is highly recommended. They offer wholesale rates worldwide. Check it out: click here. Cheers.
Hey there, To be honest, I found a useful international pharmacy for purchasing medications cheaply. If you need cheap meds, this store is very good. Fast delivery and huge selection. Link here: onlinepharm.jp.net. Get well soon.
To be honest, Just now came across a trusted resource to buy medication. For those seeking and need generic drugs, this site is the best option. Fast shipping and very reliable. Visit here: https://pharm.mex.com/#. Thx.
Hello, I recently discovered a useful website where you can buy generics online. If you are looking for antibiotics, this store is worth a look. They ship globally and no script needed. Check it out: https://onlinepharm.jp.net/#. Have a nice day.
Hey there, I just found a great source for meds for purchasing generics online. If you are looking for safe pharmacy delivery, this store is worth a look. Secure shipping and it is very affordable. Link here: https://onlinepharm.jp.net/#. Best regards.
Hey there, Just now found a great Mexican pharmacy for cheap meds. If you want to save money and want cheap antibiotics, Pharm Mex is worth checking out. No prescription needed and it is safe. Take a look: buy meds from mexico. Thanks!
Hi, To be honest, I found a useful source for meds where you can buy generics securely. If you are looking for cheap meds, this site is worth a look. Fast delivery and huge selection. Check it out: https://onlinepharm.jp.net/#. Best of luck.
Hello, I recently found the best online drugstore for affordable pills. If you need ED meds safely, IndiaPharm is very reliable. They offer secure delivery guaranteed. Visit here: https://indiapharm.in.net/#. Hope it helps.
Hey everyone, I recently discovered a great online drugstore to order prescription drugs cheaply. If you need antibiotics, this site is worth a look. Great prices plus it is very affordable. See for yourself: online pharmacy no prescription. Peace.