3 нови квартални ресторанта, които да не пропускате
Източник: Lost in Plovdiv
В последните месеци три интересни места привлякоха вниманието ни и честичко ни карат да напускаме центъра и Капана, за да разнообразим менюто си и да обогатим вкусовите си рецептори.
Винаги си струва човек да изпробва нещо ново, а когато вкусната храна е съпроводена с добър сервиз и интересни предложения в менюто – това си е гаранция за истински куинарен пир.
Ето и накъде да се насочите, когато ви се хапва нещо вкусно и различно:
Касапи
От месарница и скара до един от най-предпочитаните ресторанти за всички ценители на месните ястия под тепетата. Кратко, точно и ясно – ресторант Касапи в Коматево не е заведение, което да подминете. Намира се на комуникативно място, има градина, а и често – забавна програма за гостите си. На разположение е и забавен и доста голям детски кът, което го прави изключително подходящ за семейно посещение.
Създателите на мястото са месари, отдадени на идеята за чисто, сухо зряло, качествено месо. Следователно всичко, което сервират и предлагат на гостите си, независимо дали е свинско, телешко, патешко, пържола или кайма, е отлежало/зряло на сухо в тяхната 24m3 камера – единствената толкова голяма в цяла България. Доставят от местни, еко, сертифицирани ферми и избират най-добрите породи за производство на месо.
Kyu Nove
Италианско – японска фюжън феерия от вкусове…Да, определено звучи зашеметяващо и дори леко странно, но гарантираме, че посещението си заслужава. Всичко е прясно и приготвено с много майсторство и желание. Сушито определено си струва, а пък не знаем да има някой, който да не е фен на пица и паста, така че има за всекиго по нещо.
За пролетно – летния сезон отвориха и кокетна градина, в която да се наслаждавате на вкусните ястия от менюто. Задължително кривнете към Кършияка още идния уикенд.
Trattoria Internazionale
Това е мястото, където вкусът на италианската кухня обича да се среща с разнообразието от целия свят. Техните грижливо подбрани съставки и традиционни рецепти, съчетани с уникален международен привкус, гарантират незабравимо гурме изживяване. От паста, приготвена с любов, до вкусни пици и изискани ястия – в Trattoria Internazionale всяко ястие е удоволствие за сетивата.
Пицата им със сигурност може да се конкурира с всяка една, направена в Италия, а пастата е отлично приготвена и в най-различни комбинации от вкусове. Намира се точно срещу първия търговски център под тепетата и има достатъчно възможности за паркиране.
19 коментари
