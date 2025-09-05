В Пловдив стартира турнир по стрелба с кауза

Спортното събитие се организира по инициатива на служители от пловдивската полиция в навечерието на 6 септември – Съединението на България. Символиката на празника е избрана неслучайно от домакините – освен израз на професионалните качества и спортния дух на униформените, турнирът е свързан с благородна кауза за набиране на финансови средства в помощ на семейство на загинал колега от дирекцията.

В рамките на днешния ден, на предоставения безвъзмездно Стребищен комплекс „360 градуса“ в село Войводиново, общо 33 отбора от различни подразделения на МВР в страната и техни съмишленици от военни формирования и любителски спортни клубове мерят сили в първия Републикански турнир по стрелба с пистолет „Съединение“.

Състезателите – 67 мъже и 21 жени, са служители в ГДНП, ГДБОП, СДВР и областните дирекции в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Бургас, Ловеч, Русе, Враца, Зонални жандармерийски управления в София, Бургас и Кърджали, както и Военна полиция и Съвместно командване на специални операции. Извън структурите на двете силови министерства има представители на два стрелкови клуба в Пазарджик и един в Пловдив.

Техните умения се оценяват от съдийско жури в състав от дългогодишни и утвърдили се главни инструктори и ръководители по стрелкова подготовка в МВР. Според регламента отборите застават един срещу друг след теглене на жребий, а крайното им класиране се определя от общия резултат в двете дисциплини:

– Прецизна стрелба – от статично положение за 120 секунди се произвеждат 8 изстрела в мишената;

– Динамична стрелба – в движение и от различни позиции се стреля по 4 мишени, като се отчитат попаденията и времето за изпълнение на упражнението.

В своето приветствие заместник-директорът на ОДМВР – Пловдив комисар Пламен Иванов пожела достойно представяне на всички състезатели в турнира и утвърждаване на традицията за поредната добра инициатива – символ на човешко великодушие.

Допълнителни финансови средства се набират и от благотворителния базар, подготвен от Сдружение „Българо-турски дамски бизнес клуб“, чиято дейност е насочена към повишаване осведомеността по темата с насилието над жени, породено от липсата на равнопоставеност между половете. На откриващата церемония между представители на сдружението и българската секция на Международна полицейска асоциация /IPA/ бе подписан меморандум за сътрудничество.