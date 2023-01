Какво да правим в Пловдив (13.01–19.01)

Тази седмица в Пловдив ще се потопим в детски приказки и театрални постановки

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

13 януари

Вечери на настолните игри

Образователният екип организира „Вечери на настолните игри“, които ще се провеждат веднъж месечно.

В този часови диапазон младежи от 15 до 29 годишна възраст ще могат да развият уменията си за работа в екип, логическо мислене, да се запознаят с други млади хора и да разберат повече за предстоящите ни събития.

Събитието ще се проведе в сградата на ОП „Младежки център Пловдив“.

Участниците ще могат да избират между следните Настолни игри:

Scrabble;

Activity;

100 Забавни игри;

Dixit;

Абсурдопедия.

ВАЖНО! Събитието „Вечери на настолните игри“ е с вход свободен за млади хора на възраст 15 – 29 години.

Участието става САМО с предварителна регистрация тук:

https://forms.gle/SGfBtCnBbPghCyyq8

Младежки център Пловдив

17:30 часа

СЕВИЛСКИЯТ БРЪСНАР

Диригент – Павел Балев

Режисьор – Нина Найденова

Хореограф – Боряна Сечанова

Сценография – Елица Георгиева

Костюми – Николина Костова – Богданова

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Shishkaveli, Vladis & .Paff at Bally club

Всеки има право да се поглези, да се почувства специален!

Заповядайте на 13 януари, петък, в Bally Club и се насладете на якия подбор на Shishkaveli, Vladis & .Paff!

Бъди там!

Прекарай една непотворима вечер!

Bally Club

21:00 часа

14 януари

ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА

Любимите актьори разказват любимата приказка за животните, които намират дом в една… ръкавичка!

РЕЖИСЬОР: Мариета Ангелова

КОМПОЗИТОР: Петър Цанков

СЦЕНОГРАФ: Гергана Стаматова

КУКЛИ: Ангелина Янакиева

КОНСТРУКТОР: Красимир Василев

УЧАСТВАТ: Димитър Николов – Шаблата, Емилия Копчева, Даниела Русева

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Дядо вади ряпа – в Пловдив (театър ХЕНД)

Любимата народна приказка “Дядо вади ряпа” се преражда на куклената сцена в нов, небивал вариант, изпълнен с музика, смях и ярки персонажи. Присъединете се към Дядото и неговата дружина и заедно ще открием колко ценно е да работим заедно, въпреки различията си.

Спектакъл за деца

Препоръчителна възраст: 2+

Драматизация и режисура: Краси Кирчев

Сценография: Краси Кирчев

Музика: Краси Кирчев и Илко Биров

Участват: Краси Кирчев и Петромил Денев

Театър Хенд

11:00 – 11:45 часа

Един за всички – спектакъл с италиански кавър песни

Ако трябва да посочим три имена на италиански изпълнители, представили и прославили Италия по целия свят, безспорно сред най-популярните, без никакво колебание, можем да посочим ALBANO, ZUCCHERO и RAMAZZOTTI. Това са певци, в чийто репертоар има хитове, добили международна известност. Да се съберат в една шоу програма би било чудо, но с концерта, озаглавен UNO PER TUTTI /ЕДИН ЗА ВСИЧКИ/ стана възможно.

В концерта UNO PER TUTTI /ЕДИН ЗА ВСИЧКИ/ ще видите Алекс Реа, в партньорство с трима хористи и кордебалет. Цялостното сценично въздействие ще се допълва от видеа, прожектирани върху макси видео стена и много ефекти. Гарантираме да преживеете емоция, равностойна на истински мега концерт, благодарение на перфектната имитация на Алекс Реа на тримата големи италиански изпълнители, на каквато само той е способен.

Гарантираме много емоция и изненади, за всеки, които дойде на представлението.

Дом на културата Борис Христов

20:00 – 22:00 часа

Срещи в Сряда

Като доктор на техническите науки, Валентин Красногоров е автор на книги и множество статии по химична технология . И ако в същото време се занимава с драматургия, означава, че има какво да каже с пиесите си. Острата сатира, тънкото чувство за хумор, гротеската, абсурдът, лиризъмът и дълбокото проникване в човешката природа са двигателят на динамичните му сюжети.

В „Срещи в СРЯДА”, страстното желание за кариера заплита интригите във фарсови ситуации в които скуката е повод, а прелюбодеянието е средство. И когато на никого на сцената вече не му е до смях, зрителят ще се наслади на истинска комедия.

Дом на културата Борис Христов

19:00 – 21:00 часа

Swing Mafia Party – суинг парти с Rhythm RACCOONS

Тази събота си поканен да танцуваш със суинг мафията на Пловдив. Очаквай гангстерски джаз, забранени напитки и неща, които не трябва да се споменават. Ще се насладиш и на танцувален пърформънс – ритуалното посвещение на новобранците от Rhythm Raccoons.

Още не си танцувал суинг а искаш да се включиш в екшъна? Заповядай на отворения урок по суинг танци за напълно начинаещи точно в 21:00. Не закъснявай, ще започнем навреме.

Очертава се незабравима вечер. Ела и усети вълнението на дансинга.

Bee Bop Café

Вход:10 лв

21:00 часа

The Great Value / vol. 38 : 14.01 – AFTER No More Many More

В глухонямата безкрайност на вселената горят белите огньове на вечния студ…

Елате да се сгреем след концерта на No More Many More в бара!

Там или кюбме.

Rock Bar Download

23:00 часа

MLNSKY at Bally Club

С богатото си разнообразие от музикални жанрове, MLNSKY ще вземе всички нас за едно пътешествие, започващо от пустинята със свежи Африкански и Ориенталски ритми, с които ще влезем в една мистична приказка!

Нощта ще продължи с тек хаус ритми, комбинирани с мелодично техно и прогресив хаус звучене, за да нажежим обстановката!

Bally Club

21:00 часа

15 януари

КАМЕННОТО ЦВЕТЕ

„Всички сме чували израза „децата са нашето най-голямото съкровище“. Но какво означава „истинско съкровище“ за нашите деца? Децата обикновено ще ви кажат, че тяхното съкровище, е това което имат, а не онова, което умеят. Това е тъжно, но е истина. Нашите деца от най-ранните им дни бленуват и чезнат по различни „каменни цветя“ – скъпи играчки, скъпи обувки, скъпи дрехи, скъпи развлечения… Разказвайки старата Уралска приказката, се опитах се да ѝ дам не само нов облик, но също така и нов смисъл – ново значение. Вместо да мечтаят за материални неща, гледайки тази пиеса, децата ще започнат да мечтаят за свои подвизи за свои творения, създадени със свои ръце, със свой труд, храброст, упоритост и любов.“ – Мила Машович-Никулич, автор на пиесата „Каменното цвете“

Държавен Куклен Театър

10:30 часа

11:45 часа

Театрална постановка „Свекърва“

Славата на пиесата е пословична. „Най-добрата българска комедия“ – така е определяна тази история от написването си до сега. На какво се дължи това? Дали да очакваме значими поучения или проникновени философски открития през лекотата на смеха?

Героите в тази история са родственици и близки. Градска прослойка с копнежи и мечти за цивилизованост. Красота, изящество и умения да се представиш добре в „общество“ така скромни и незаплашителни изглеждат желанията им. Но има ли желания поражда се страст, а има ли страст – започва война. Това е, което наистина откриваме на сцената – тя наистина се е превърнала в бойно поле. А там, страховити или жалки, тежко въоръжени или с каквото намерят, героите на тази пиеса воюват за пълна победа над всеки наоколо, до пълно изтощение.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

За останалите събития може да прочетете в единствения дигитален пътеводител под тепетата.