Какво да правим в Пловдив (12.12– 18.12)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
12 декември
Берлин, Берлин
от Жералд Сиблерас и Патрик Одкьор
Голяма зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Jack Hughes Quartet: Swing Night
Гответе се за вечер, пълна с енергия, живо суинг настроение и страхотна музика! Jack Hughes Quartet ще запалят дансинга с класически и модерни суинг парчета. Донесете усмивките, обувките за танци и доброто настроение!
Джак Хюз – Пиано
Арнау Гаррофе – Тенор Саксофон
Влади Михайлов – Бас
Сергей Коротков – Барабани
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
РодополоджиТрио@Контрабас
Хайде да си припомним високопланинския авторски джаз албум на саксофониста Димитър Льолев.
Помните ли го?
Звучеше лееко по народно му и с много джаз.
Е, сега ще е още по-гот, защото е отлежал и никога не е звучал в Контрабас.
„Родополоджи“ е албум, който трябва да се слуша, да го имаме всички на диск и да го обичаме, защото „такова чудо“ е от национално музикално значение.
Димитър Льолев – саксофон
Мирослав Турийски – пиано
Начо Господинов – барабани
Бар Контрабас
21:00 часа
DAKOTA & AFFECTVM at Bally Club
DAKOTA & AFFECTVM идват отново в Bally Club за нощ, пълна с Trap и BG Mashups – мощен звук и енергия без пауза!
Bally Club
21:00 часа
13 декември
Звездичка за Коледа
Двама Рошковци, една Коледна звездичка и ненадейно появилата се Баба Рошка в коледна суматоха – да, това вече означава много смях и забавление.
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
17:00 часа
ФУЗА – Фестивал за Устойчиво Знание и Артистичност
Двудневният фестивал е посветен на връзката между ФЮЗИС – природния ред, ПРАКСИС – опит и познание, и МУЗИС – вдъхновение и изкуство.
Програмата включва:
13-14 декември:
ПРАКСИС: Работилници за деца и възрастни – 10:30-15:00ч: Творчески ателиета с естествени и рециклирани материали , насочени към практическо учене и устойчиво въображение. Образователните занимания, които стимулират сетивата и креативността са подходящи за малки и големи.
МУЗИС: Музикални изпълнения – 18:30-21:30ч: Акустични и камерни концерт, вдъхновени от природата , класическата и експерименталната музика.
13 декември 2025 – 1 януари 2026:
Изложба „ФЮЗИС“: Откриване на изложбата – 13 декември 18:00 ч.
С участието на млади утвърдени съвременни автори , които изследват връзките между природа, култура и бъдеще чрез инсталации, видео, живопис, фотография и обекти.
В съботния ден от 18:30ч. на сцената ще видим Дует „Levantèl“, от Гърция
/ Уд и Канун / – интерпретация на традиционната музика с модерни артистични елементи и аранжиране на нови композиции със средиземноморски оттенък
„Levantèl“ показват връзката между минало и настояще, с майсторство и креативност.
Вечерта програма ще продължи в Абсент Хаус от 20:30ч. с музика от „Баси Гласа“ „Баси Гласа“ е проект сформиран от Красимир Гълъбов (бас) и Борис Селенски (глас), само преди година, в Пловдив. Те са творци, които черпят вдъхновение от твърде много места и стилове, и не се ограничават в един такъв. Залагайки на електронно Nu jazz, трип хоп звучене, те изграждат парчета с импровизационен характер, без рамки, без идеята за правилно и грешно, от музикална гледна точка.
В неделя от 11ч ще можете да се включите в импро работилница на Театър Акт 47
В неделя от 15ч., програмата ще закрие АМИРА – Тя ще се качи на сцена и ще изпълни свои авторски песни и аранжименти на популярни и обичани сингъли, акомпанирайки си на акустична китара и укулеле. Амира, музикалния псевдоним на Станимира Тенева, за едно незабравимо музикално пътешествие, което съчетава дрийми поп, реге, балади
Дом на науката и техниката
13.12 – 14.12.2025
Болница за плюшени мечета 2025
За дванадесета поредна година Асоциацията на студентите медици България, съвместно със студенти от медицинските университети в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора организират и провеждат тази инициатива на територията на страната.
В деня на провеждане на събитието всяко дете ще бъде помолено да донесе своя любима плюшена играчка, която ще бъде нашият “пациент”. Влизайки в ролята на родител, малчуганът ще сподели оплакванията на “детето си” и ще получи препоръки за здравето му от нашите студенти в ролята на лекари. По този начин децата се учат да говорят не само за медицински проблеми, но и да споделят като цяло.
Изслушвайки проблемите на техните „деца”, ние ще покажем на децата, че не е лошо да се говори открито за болестите. Ще им покажем също така основните манипулации, които се извършват при рутинен преглед.
Нашето желание е всяко дете, напускайки събитието, да остане с топъл спомен от посещението си при младите лекари и удовлетворение, че е успяло да помогне.
Плаза Мол
13.12 – 14.12.2025
10:30 часа
Коледен базар на вдъхновителките на „1 жена – 3 роли“
Преживяване с душа и кауза
Ела да сътворим една истински топла, вдъхновяваща и коледна събота — за нас, за нашите семейства и за хората, които имат нужда от чудо.
на 13 декември в Пловдивски Културен Институт целият Коледен базар на вдъхновителките на „1 жена – 3 роли“ е посветен на каузите на Фондация „Нощ на ангелите“, а събраните средства ще бъдат дарени за техните инициативи.
ПРОГРАМА
10:00–18:00 – Декорация на коледни курабийки с Галя Даскалова и Надя Рангелова
10:00–18:00 – Детска арт работилничка – оцветяване на гипсови фигурки
10:00–18:00 – Базар „Дрехи с история“
10:00–18:00 – Щанд „Коледни предизвикателства“
12:00–14:00 – Кариерно ориентиране за младежи и родители с д-р Нина Чочева
14:00–16:00 – „Сътворилницата за вълшебства на Бо“ със Стела Мантарева и Йорданка Рабаджийска
16:00–18:00 – Целеполагане за 2026 г. с Теодора Муравеева
За кого е Коледният базар на вдъхновителките?
За жените – майки, съпруги, творци, професионалистки, мечтателки.
За децата – от 3 години нагоре, които могат да се включат в работилничките.
За семействата – съпрузи, партньори, баби, дядовци, всички, които искат да споделят топлина и добрина.
За ученици и младежи – особено подходящо за седмокласници, тийнейджъри и гимназисти, които могат да се включат в работилницата по кариерно ориентиране.
Пловдивски културен институт
Светлина и надежда в Стария град
10:00 – 12:00 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев,
ул. „Съборна“ 18
Творческа работилница за коледна украса заедно с Валя Ангелова
11:00 – 12:30 ч., Епископската базилика от Филипопол
Творческа работилница заедно с Фондация Up with Down с водещ Елия Дечева
Вход с покани
18:30 ч., Епископската базилика на Филипопол
Коледна магия на свещи
Концерт на Софийски дамски интернационален хор, организиран от Фондация „Споделени наследства“
Вход с дарение
Коледен панаир на занаятите 2025
Коледен панаир на занаятите ще се проведе на „Улица на занаятите“ в Стария град на Пловдив – ул. „Стръмна“ 1, 1а, 2 и 3.
Занаятчийските ателиета ще са отворени от 11:00 часа до 18:00 часа всеки ден.
Тук ще откриете голямо разнообразие от коледни подаръци за вас и вашите близки, приятели и семейството ви и любимите ви хора. Заедно с майсторите може да изработите коледна украса и подаръци.
Всеки закупил подаръците си от улица на занаятите ще участва в индивидуална томбола на отделното ателие.
Заповядайте и се потопете в коледното вълшебство, което ще осигурим специално за Вас!
Улица на занаятите – ул. Стръмна
13.12 – 21.12.2025
Пловдив – Коледна работилница за елхи: плетене с пръсти
Готови ли сте за невиждано досега коледно преживяване с гигантска прежда?
Изплети си своя пухкава коледна елха – с пръсти, сърце и усмивка.
Тази зима те каним на едно различно и вълшебно преживяване – Cozy Nosy finger knitting работилница, в която ще създадеш своя собствена, мека и приказна коледна елха от гигантска прежда.
Без куки, без игли – само с ръце и чисто удоволствие от творчеството.
Finger knitting е не просто техника – тя е медитация в движение.
Бавното, ритмично преплитане на преждата успокоява, отпуска ума и събужда усещане за радост и свързаност. Ще творим с усмивка, ще хапваме, ще се смеем, ще пием вкусни празнични напитки и ще усетим Коледа още преди да е дошла.
Какво ще преживееш:
Ще овладееш една от най-успокояващите и приятни творчески техники – finger knitting
Ще изплетеш пухкава, голяма елха от гигантска прежда и ще я декорираш по свой вкус
Ще се потопиш в уют, аромат на празнични напитки и вкусни малки изкушения за похапване Ще се насладиш на лично отношение – нашите водещи ще се погрижат за всеки участник индивидуално
Ще получиш всички необходими материали и напитка по твой избор
Ще си тръгнеш с готова ръчно изработена елха и усмивка, която ще те държи дни наред.
В Cozy Nosy вярваме, че занаят се предава от ръка на ръка, с внимание, търпение и любов.
Затова нашите работилници са бутикови и с ограничен брой места, за да може преживяването да се усеща като индивидуален урок, споделен в приятелска компания.
Бар Котка и Мишка Локал
13:00 часа
Ономатопея 2025
През 2012г. в Пловдив възникна една независима художествена платформа, без институционална подкрепа, без селектиране, само чрез лични усилия и общностна подкрепа. Днес тя продължава да съществува по същия начин, превръщайки се в рядко явление: дълготрайно, независимо и автентично културно събитие.
„Ономатопея“ продължава да бъде акт на самоорганизация,
създадена и поддържана единствено от времето и ресурсите на своята артистична общност.
Както винаги, изложбата събира множество различни автори, обединени от идеята на изложбата.
Музикална част: DJ set от Torazame, Rokich and IvetaGreen
Галерията/Galeriata
19:00 часа
Tickle the Sage & Mono and the Stereos — Album + EP Promo | Plovdiv, Bee Bop Café
Tickle the Sage се завръщат в любимия Пловдив, за да представят първия си студиен албум. Последните две години бяха интензивни – пътувания, концерти и много изписан материал. Период, в който бандата затвърди собствения си стил на живо, включително и на сцени, споделени с имена от световната психеделика като Baba Zula (Turkey) и King Buffalo (US).
Резултатът е Journey – концептуален 7-траков албум, психеделична приказка от груув, мелодии и образи, създадена да провокира въображението и усещанията на слушателя. Това е само първата глава от музикалния свят, който бандата изгражда.
Mono and the Stereos е новосформирана млада банда, която съчетава фолк и рок с влияния от инди и кънтри. Сформирани в началото на 2025 г., само за няколко месеца те вече имат редица силни концерти в София, Велико Търново, Пловдив и Варна. Енергията и характерният звук бързо привлякоха публика, а лятото ги изведе на големи сцени като Бузлуджа Фест, Варуша ЮГ, Капана Фест, Реките на София и международния Nisville Jazz Festival в Сърбия.
На 13 декември в дома на качествения звук – Bee Bop Café, Mono and the Stereos ще представят дебютното си EP, със заряда и динамиката на живите им изпълнения.
След тях Tickle the Sage ще отворят портала към футуристичните си измерения и ще представят дебютния си студиен албум.
Ще има и мърч.
Bee Bop Café
20:00 часа
Drunk-O-Rama by Pink Tsonk
След кратка пауза Drunk-O-Rama се завръща! В тези интересни времена, в които живеем, трябва да си направим едно парти типично по пловдивски – алтернативна танцувална музика, която не се може да се чуе на повечето места, хубави хора, бирички и айляк!
Бар Котка и Мишка
20:00 часа
10 Years We Like Kitsch
10 Years We Like Kitsch x 10 Years Club Fargo
Заповядайте на двоен празник! Празнуваме 10 години We Like Kitsch в пълен състав
Очаквайте специалното ни коктейлно меню за вечерта.
Behind the decks: Ivo Stoyadinov-Charlie, Nasso Ruskov & Julieta Intergalactica (We Like Kitsch)
Have a listen at:
www.mixcloud.com/WeLikeKitsch/
www.mixcloud.com/ilikemysynthesizer
www.mixcloud.com/julieta-intergalactica
Клуб Фарго
22:00 часа
Shame Party В Пловдив
Хей, Пловдив, идваме за едно последно парти през 2025-та, но и за нашето първо Shame Party на ваша територия. Нямаме търпение да танцуваме на любимите хитове от Макарена през Питбул до Дуа Липа, да разливаме шотове и да създаваме спомени. Буквайте масите – вдигайте чашите!
Plovdiv Event Center
22:00 часа
14 декември
Супер Снежко и Коледния дух
Спектакълът „Супер Снежко и Коледния дух” е за силата на сърцето и доброто, което се крие в него!
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
17:00 часа
Светлина и надежда в Стария град
18:30 ч., Епископската базилика на Филипопол
Денят на тангото
Хер/Мар дуо и КласикАрт
В програмата: Горка Хермоса, Ришар Галиано, Карлос Гардел, Александър Маринов, Мартин Ричардсън
КласикАрт в състав: Калина Христова – цигулка, Галина Любенова – цигулка, Евгения Бааджиева-Димова – виола, Кристиана Михайлова – виолончело, Явор Добрев – кларинет, Михаил Михайлов – валдхорна.
Вход свободен до заемане на местата
Пловдив – Изплети си коледен чорап плетене с пръсти
Пловдив, готови ли сте за най-забавното коледно преживяване по плетене с пръсти?
Изплети си своето голямо коледно чорапче – с пръсти, усмивка и щипка празнична магия!
Тази зима Cozy Nosy ви кани на finger knitting работилница, която съчетава креативност, смях и уют.
Ще изработим голям пухкав коледен чорап с помощта на специална прежда за начинаещи, подготвена за вас от Pleta.bg – толкова лесна и приятна за работа, че всеки ще успее да създаде своето коледно чудо!
Finger knitting е не просто техника – това е медитативно, забавно и релаксиращо преживяване.
Бавното, ритмично движение на пръстите успокоява ума, а създаването на нещо с ръцете носи истинска радост.
Ще плетем, ще се смеем, ще хапваме, ще пием вкусни празнични напитки и ще усетим Коледа още преди да е дошла.
Какво ще преживееш:
Ще изплетеш свое голямо, пухкаво коледно чорапче – без куки, без игли
Ще откриеш колко лесно и приятно е да твориш с прежда с готови бримки
Ще се потопиш в аромат на празнични напитки, смях и вкусни малки изкушения
Ще получиш всички необходими материали и напитка по свой избор
Ще се насладиш на лично внимание и много настроение от нашите водещи
Ще имаш шанс да спечелиш награда!
Първият участник, който изплете своето коледно чорапче, ще получи в него шоколадово коледно яйце с играчка – по стара коледна традиция.
А за всички останали участници – ще ви пуснем в чорапчетата златни шоколадови монетки, за да ни е коледно, уютно, хубаво и усмихнато!
Специални отстъпки за прежда – предоставени от Pleta.bg за всички наши курсисти
Сигурно е едно – ще ви изпратим с усмивка и празнично настроение!
А след като завършиш своето коледно чорапче, ще го отнесеш гордо у дома и ще го закачиш на любимото си място, очаквайки с усмивка малките чудеса, които ще се появят в него.
Бар Котка и Мишка Локал
13:00 часа
Коледен концерт с ВИЕНА ШЬОНБРУН ОРКЕСТРА в Пловдив / 14.12.25
Диригент е харизматичният Винисиус Ката.
След поредица от разпродадени концерти у нас, престижният дворцов оркестър се връща с нова програма и музика, която вдъхновява. Ще чуем музиката на виенските класици Хайдн, Моцарт и Бетовен.
Творчеството на тримата музикални гении оживява чрез виртуозните изпълнения на един от най-престижните оркестри в света.
Очаква ви пищен, изискан и емоционален музикален празник, изпълнен с духа на Виена и класика на световно ниво.
Спортна зала СИЛА
19:00 часа
Etherea @ Bee Bop Cafe
Пристигаме с най- голямо вълнение в Пловдив и то не къде да е, а в култовия Bee Bop Café – мястото, където музиката винаги диша свободно.
Точно преди нас на сцената ще се качи пловдивският мултиинструменталист Дарио Булгарио, който ще подгрее вечерта с неповторимия си стил.
Етереа е етно-фюжън проект, роден на границата между тишината и вълнението – пробужда редки и малко познати български фолклорни песни и ги превръща в живи, съвременни звукови истории.
Спектакъл, в който светлина, глас, атмосфера, танц и ритъм се преплитат в хипнотичен, многопластов и експериментален фюжън.
Само за година зад гърба си имат реализиран проект в Испания, издаден сингъл, лятно турне и участия на големи български фестивали. Съвсем скоро идва и нов сингъл, както и подготовка на първия им албум.
Джей Дишлиев – китара (ТДК)
Калоян Паунов – бас и синтезатор (The Lefties)
Симона Станоева – вокали (Трио Идна)
Цветелин Иванов – ударни
Очаквайте дълбок, експлозивен, ритуален звук, който ще ви пренесе в други светове.
Ако ти липсва онзи тип вечер, която те докосва тихо, но остава дълго — това е тя.
Bee Bop Café
20:30 часа
Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv