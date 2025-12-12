Какво да правим в Пловдив (12.12– 18.12)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

12 декември

Берлин, Берлин

от Жералд Сиблерас и Патрик Одкьор

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Jack Hughes Quartet: Swing Night

Гответе се за вечер, пълна с енергия, живо суинг настроение и страхотна музика! Jack Hughes Quartet ще запалят дансинга с класически и модерни суинг парчета. Донесете усмивките, обувките за танци и доброто настроение!

Джак Хюз – Пиано

Арнау Гаррофе – Тенор Саксофон

Влади Михайлов – Бас

Сергей Коротков – Барабани

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

РодополоджиТрио@Контрабас

Хайде да си припомним високопланинския авторски джаз албум на саксофониста Димитър Льолев.

Помните ли го?

Звучеше лееко по народно му и с много джаз.

Е, сега ще е още по-гот, защото е отлежал и никога не е звучал в Контрабас.

„Родополоджи“ е албум, който трябва да се слуша, да го имаме всички на диск и да го обичаме, защото „такова чудо“ е от национално музикално значение.

Димитър Льолев – саксофон

Мирослав Турийски – пиано

Начо Господинов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

DAKOTA & AFFECTVM at Bally Club

DAKOTA & AFFECTVM идват отново в Bally Club за нощ, пълна с Trap и BG Mashups – мощен звук и енергия без пауза!

Bally Club

21:00 часа

13 декември

Звездичка за Коледа

Двама Рошковци, една Коледна звездичка и ненадейно появилата се Баба Рошка в коледна суматоха – да, това вече означава много смях и забавление.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

17:00 часа

ФУЗА – Фестивал за Устойчиво Знание и Артистичност

Двудневният фестивал е посветен на връзката между ФЮЗИС – природния ред, ПРАКСИС – опит и познание, и МУЗИС – вдъхновение и изкуство.

Програмата включва:

13-14 декември:

ПРАКСИС: Работилници за деца и възрастни – 10:30-15:00ч: Творчески ателиета с естествени и рециклирани материали , насочени към практическо учене и устойчиво въображение. Образователните занимания, които стимулират сетивата и креативността са подходящи за малки и големи.

МУЗИС: Музикални изпълнения – 18:30-21:30ч: Акустични и камерни концерт, вдъхновени от природата , класическата и експерименталната музика.

13 декември 2025 – 1 януари 2026:

Изложба „ФЮЗИС“: Откриване на изложбата – 13 декември 18:00 ч.

С участието на млади утвърдени съвременни автори , които изследват връзките между природа, култура и бъдеще чрез инсталации, видео, живопис, фотография и обекти.

В съботния ден от 18:30ч. на сцената ще видим Дует „Levantèl“, от Гърция

/ Уд и Канун / – интерпретация на традиционната музика с модерни артистични елементи и аранжиране на нови композиции със средиземноморски оттенък

„Levantèl“ показват връзката между минало и настояще, с майсторство и креативност.

Вечерта програма ще продължи в Абсент Хаус от 20:30ч. с музика от „Баси Гласа“ „Баси Гласа“ е проект сформиран от Красимир Гълъбов (бас) и Борис Селенски (глас), само преди година, в Пловдив. Те са творци, които черпят вдъхновение от твърде много места и стилове, и не се ограничават в един такъв. Залагайки на електронно Nu jazz, трип хоп звучене, те изграждат парчета с импровизационен характер, без рамки, без идеята за правилно и грешно, от музикална гледна точка.

В неделя от 11ч ще можете да се включите в импро работилница на Театър Акт 47

В неделя от 15ч., програмата ще закрие АМИРА – Тя ще се качи на сцена и ще изпълни свои авторски песни и аранжименти на популярни и обичани сингъли, акомпанирайки си на акустична китара и укулеле. Амира, музикалния псевдоним на Станимира Тенева, за едно незабравимо музикално пътешествие, което съчетава дрийми поп, реге, балади

Дом на науката и техниката

13.12 – 14.12.2025

Болница за плюшени мечета 2025

За дванадесета поредна година Асоциацията на студентите медици България, съвместно със студенти от медицинските университети в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора организират и провеждат тази инициатива на територията на страната.

В деня на провеждане на събитието всяко дете ще бъде помолено да донесе своя любима плюшена играчка, която ще бъде нашият “пациент”. Влизайки в ролята на родител, малчуганът ще сподели оплакванията на “детето си” и ще получи препоръки за здравето му от нашите студенти в ролята на лекари. По този начин децата се учат да говорят не само за медицински проблеми, но и да споделят като цяло.

Изслушвайки проблемите на техните „деца”, ние ще покажем на децата, че не е лошо да се говори открито за болестите. Ще им покажем също така основните манипулации, които се извършват при рутинен преглед.

Нашето желание е всяко дете, напускайки събитието, да остане с топъл спомен от посещението си при младите лекари и удовлетворение, че е успяло да помогне.

Плаза Мол

13.12 – 14.12.2025

10:30 часа

Коледен базар на вдъхновителките на „1 жена – 3 роли“

Преживяване с душа и кауза

Ела да сътворим една истински топла, вдъхновяваща и коледна събота — за нас, за нашите семейства и за хората, които имат нужда от чудо.

на 13 декември в Пловдивски Културен Институт целият Коледен базар на вдъхновителките на „1 жена – 3 роли“ е посветен на каузите на Фондация „Нощ на ангелите“, а събраните средства ще бъдат дарени за техните инициативи.

ПРОГРАМА

10:00–18:00 – Декорация на коледни курабийки с Галя Даскалова и Надя Рангелова

10:00–18:00 – Детска арт работилничка – оцветяване на гипсови фигурки

10:00–18:00 – Базар „Дрехи с история“

10:00–18:00 – Щанд „Коледни предизвикателства“

12:00–14:00 – Кариерно ориентиране за младежи и родители с д-р Нина Чочева

14:00–16:00 – „Сътворилницата за вълшебства на Бо“ със Стела Мантарева и Йорданка Рабаджийска

16:00–18:00 – Целеполагане за 2026 г. с Теодора Муравеева

За кого е Коледният базар на вдъхновителките?

За жените – майки, съпруги, творци, професионалистки, мечтателки.

За децата – от 3 години нагоре, които могат да се включат в работилничките.

За семействата – съпрузи, партньори, баби, дядовци, всички, които искат да споделят топлина и добрина.

За ученици и младежи – особено подходящо за седмокласници, тийнейджъри и гимназисти, които могат да се включат в работилницата по кариерно ориентиране.

Пловдивски културен институт

Светлина и надежда в Стария град



10:00 – 12:00 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев,

ул. „Съборна“ 18

Творческа работилница за коледна украса заедно с Валя Ангелова



11:00 – 12:30 ч., Епископската базилика от Филипопол

Творческа работилница заедно с Фондация Up with Down с водещ Елия Дечева

Вход с покани



18:30 ч., Епископската базилика на Филипопол

Коледна магия на свещи

Концерт на Софийски дамски интернационален хор, организиран от Фондация „Споделени наследства“

Вход с дарение

Коледен панаир на занаятите 2025

Коледен панаир на занаятите ще се проведе на „Улица на занаятите“ в Стария град на Пловдив – ул. „Стръмна“ 1, 1а, 2 и 3.

Занаятчийските ателиета ще са отворени от 11:00 часа до 18:00 часа всеки ден.

Тук ще откриете голямо разнообразие от коледни подаръци за вас и вашите близки, приятели и семейството ви и любимите ви хора. Заедно с майсторите може да изработите коледна украса и подаръци.

Всеки закупил подаръците си от улица на занаятите ще участва в индивидуална томбола на отделното ателие.

Заповядайте и се потопете в коледното вълшебство, което ще осигурим специално за Вас!

Улица на занаятите – ул. Стръмна

13.12 – 21.12.2025

Пловдив – Коледна работилница за елхи: плетене с пръсти

Готови ли сте за невиждано досега коледно преживяване с гигантска прежда?

Изплети си своя пухкава коледна елха – с пръсти, сърце и усмивка.

Тази зима те каним на едно различно и вълшебно преживяване – Cozy Nosy finger knitting работилница, в която ще създадеш своя собствена, мека и приказна коледна елха от гигантска прежда.

Без куки, без игли – само с ръце и чисто удоволствие от творчеството.

Finger knitting е не просто техника – тя е медитация в движение.

Бавното, ритмично преплитане на преждата успокоява, отпуска ума и събужда усещане за радост и свързаност. Ще творим с усмивка, ще хапваме, ще се смеем, ще пием вкусни празнични напитки и ще усетим Коледа още преди да е дошла.

Какво ще преживееш:

Ще овладееш една от най-успокояващите и приятни творчески техники – finger knitting

Ще изплетеш пухкава, голяма елха от гигантска прежда и ще я декорираш по свой вкус

Ще се потопиш в уют, аромат на празнични напитки и вкусни малки изкушения за похапване Ще се насладиш на лично отношение – нашите водещи ще се погрижат за всеки участник индивидуално

Ще получиш всички необходими материали и напитка по твой избор

Ще си тръгнеш с готова ръчно изработена елха и усмивка, която ще те държи дни наред.

В Cozy Nosy вярваме, че занаят се предава от ръка на ръка, с внимание, търпение и любов.

Затова нашите работилници са бутикови и с ограничен брой места, за да може преживяването да се усеща като индивидуален урок, споделен в приятелска компания.

Бар Котка и Мишка Локал

13:00 часа

Ономатопея 2025

През 2012г. в Пловдив възникна една независима художествена платформа, без институционална подкрепа, без селектиране, само чрез лични усилия и общностна подкрепа. Днес тя продължава да съществува по същия начин, превръщайки се в рядко явление: дълготрайно, независимо и автентично културно събитие.

„Ономатопея“ продължава да бъде акт на самоорганизация,

създадена и поддържана единствено от времето и ресурсите на своята артистична общност.

Както винаги, изложбата събира множество различни автори, обединени от идеята на изложбата.

Музикална част: DJ set от Torazame, Rokich and IvetaGreen

Галерията/Galeriata

19:00 часа

Tickle the Sage & Mono and the Stereos — Album + EP Promo | Plovdiv, Bee Bop Café

Tickle the Sage се завръщат в любимия Пловдив, за да представят първия си студиен албум. Последните две години бяха интензивни – пътувания, концерти и много изписан материал. Период, в който бандата затвърди собствения си стил на живо, включително и на сцени, споделени с имена от световната психеделика като Baba Zula (Turkey) и King Buffalo (US).

Резултатът е Journey – концептуален 7-траков албум, психеделична приказка от груув, мелодии и образи, създадена да провокира въображението и усещанията на слушателя. Това е само първата глава от музикалния свят, който бандата изгражда.

Mono and the Stereos е новосформирана млада банда, която съчетава фолк и рок с влияния от инди и кънтри. Сформирани в началото на 2025 г., само за няколко месеца те вече имат редица силни концерти в София, Велико Търново, Пловдив и Варна. Енергията и характерният звук бързо привлякоха публика, а лятото ги изведе на големи сцени като Бузлуджа Фест, Варуша ЮГ, Капана Фест, Реките на София и международния Nisville Jazz Festival в Сърбия.

На 13 декември в дома на качествения звук – Bee Bop Café, Mono and the Stereos ще представят дебютното си EP, със заряда и динамиката на живите им изпълнения.

След тях Tickle the Sage ще отворят портала към футуристичните си измерения и ще представят дебютния си студиен албум.

Ще има и мърч.

Bee Bop Café

20:00 часа

Drunk-O-Rama by Pink Tsonk

След кратка пауза Drunk-O-Rama се завръща! В тези интересни времена, в които живеем, трябва да си направим едно парти типично по пловдивски – алтернативна танцувална музика, която не се може да се чуе на повечето места, хубави хора, бирички и айляк!

Бар Котка и Мишка

20:00 часа

10 Years We Like Kitsch

10 Years We Like Kitsch x 10 Years Club Fargo

Заповядайте на двоен празник! Празнуваме 10 години We Like Kitsch в пълен състав

Очаквайте специалното ни коктейлно меню за вечерта.

Behind the decks: Ivo Stoyadinov-Charlie, Nasso Ruskov & Julieta Intergalactica (We Like Kitsch)

Have a listen at:

www.mixcloud.com/WeLikeKitsch/

www.mixcloud.com/ilikemysynthesizer

www.mixcloud.com/julieta-intergalactica

Клуб Фарго

22:00 часа

Shame Party В Пловдив

Хей, Пловдив, идваме за едно последно парти през 2025-та, но и за нашето първо Shame Party на ваша територия. Нямаме търпение да танцуваме на любимите хитове от Макарена през Питбул до Дуа Липа, да разливаме шотове и да създаваме спомени. Буквайте масите – вдигайте чашите!

Plovdiv Event Center

22:00 часа

14 декември

Супер Снежко и Коледния дух

Спектакълът „Супер Снежко и Коледния дух” е за силата на сърцето и доброто, което се крие в него!

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

17:00 часа

Светлина и надежда в Стария град



18:30 ч., Епископската базилика на Филипопол

Денят на тангото

Хер/Мар дуо и КласикАрт

В програмата: Горка Хермоса, Ришар Галиано, Карлос Гардел, Александър Маринов, Мартин Ричардсън

КласикАрт в състав: Калина Христова – цигулка, Галина Любенова – цигулка, Евгения Бааджиева-Димова – виола, Кристиана Михайлова – виолончело, Явор Добрев – кларинет, Михаил Михайлов – валдхорна.

Вход свободен до заемане на местата

Пловдив – Изплети си коледен чорап плетене с пръсти

Пловдив, готови ли сте за най-забавното коледно преживяване по плетене с пръсти?

Изплети си своето голямо коледно чорапче – с пръсти, усмивка и щипка празнична магия!

Тази зима Cozy Nosy ви кани на finger knitting работилница, която съчетава креативност, смях и уют.

Ще изработим голям пухкав коледен чорап с помощта на специална прежда за начинаещи, подготвена за вас от Pleta.bg – толкова лесна и приятна за работа, че всеки ще успее да създаде своето коледно чудо!

Finger knitting е не просто техника – това е медитативно, забавно и релаксиращо преживяване.

Бавното, ритмично движение на пръстите успокоява ума, а създаването на нещо с ръцете носи истинска радост.

Ще плетем, ще се смеем, ще хапваме, ще пием вкусни празнични напитки и ще усетим Коледа още преди да е дошла.

Какво ще преживееш:

Ще изплетеш свое голямо, пухкаво коледно чорапче – без куки, без игли

Ще откриеш колко лесно и приятно е да твориш с прежда с готови бримки

Ще се потопиш в аромат на празнични напитки, смях и вкусни малки изкушения

Ще получиш всички необходими материали и напитка по свой избор

Ще се насладиш на лично внимание и много настроение от нашите водещи

Ще имаш шанс да спечелиш награда!

Първият участник, който изплете своето коледно чорапче, ще получи в него шоколадово коледно яйце с играчка – по стара коледна традиция.

А за всички останали участници – ще ви пуснем в чорапчетата златни шоколадови монетки, за да ни е коледно, уютно, хубаво и усмихнато!

Специални отстъпки за прежда – предоставени от Pleta.bg за всички наши курсисти

Сигурно е едно – ще ви изпратим с усмивка и празнично настроение!

А след като завършиш своето коледно чорапче, ще го отнесеш гордо у дома и ще го закачиш на любимото си място, очаквайки с усмивка малките чудеса, които ще се появят в него.

Бар Котка и Мишка Локал

13:00 часа

Коледен концерт с ВИЕНА ШЬОНБРУН ОРКЕСТРА в Пловдив / 14.12.25

Диригент е харизматичният Винисиус Ката.

След поредица от разпродадени концерти у нас, престижният дворцов оркестър се връща с нова програма и музика, която вдъхновява. Ще чуем музиката на виенските класици Хайдн, Моцарт и Бетовен.

Творчеството на тримата музикални гении оживява чрез виртуозните изпълнения на един от най-престижните оркестри в света.

Очаква ви пищен, изискан и емоционален музикален празник, изпълнен с духа на Виена и класика на световно ниво.

Спортна зала СИЛА

19:00 часа

Etherea @ Bee Bop Cafe

Пристигаме с най- голямо вълнение в Пловдив и то не къде да е, а в култовия Bee Bop Café – мястото, където музиката винаги диша свободно.

Точно преди нас на сцената ще се качи пловдивският мултиинструменталист Дарио Булгарио, който ще подгрее вечерта с неповторимия си стил.

Етереа е етно-фюжън проект, роден на границата между тишината и вълнението – пробужда редки и малко познати български фолклорни песни и ги превръща в живи, съвременни звукови истории.

Спектакъл, в който светлина, глас, атмосфера, танц и ритъм се преплитат в хипнотичен, многопластов и експериментален фюжън.

Само за година зад гърба си имат реализиран проект в Испания, издаден сингъл, лятно турне и участия на големи български фестивали. Съвсем скоро идва и нов сингъл, както и подготовка на първия им албум.

Джей Дишлиев – китара (ТДК)

Калоян Паунов – бас и синтезатор (The Lefties)

Симона Станоева – вокали (Трио Идна)

Цветелин Иванов – ударни

Очаквайте дълбок, експлозивен, ритуален звук, който ще ви пренесе в други светове.

Ако ти липсва онзи тип вечер, която те докосва тихо, но остава дълго — това е тя.

Bee Bop Café

20:30 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv