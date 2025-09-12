Какво да правим в Пловдив (12.09–18.09)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
12 септември
Нощ на Ангелите
Благотворителният фестивал „Нощ на Ангелите 3“ се завръща в Пловдив през 2025 г. с още по-впечатляващ мащаб. Повече от 120 участници ще бъдат част от програмата, сред които артисти, музиканти, занаятчии, както и различни спортни и социални инициативи. Над 100 бизнеса ще подкрепят фестивала и ще допринесат за осъществяването на благотворителната кауза.
Гостите на фестивала ще могат да се насладят на богата програма с музика, театър и развлечения през целия ден и вечерта. На сцената ще се качат обичани български изпълнители и артисти като Димитър Рачков, БТР, Веселин Маринов, Михаела Филева, Рафи, Дичо и много други. Наред с концертите, посетителите ще имат възможност да разгледат традиционния благотворителен арт и занаятчийски базар, да опитат вкусна храна в специално обособената зона за хранене „Нощ на ангелите“, както и да се включат в спортни турнири, активности и работилници за малки и големи.
„Нощ на Ангелите 3“ е не просто фестивал, а събитие, което доказва, че доброто съществува и се умножава, когато сме заедно.
Гребна база Пловдив
12.09 – 14.09.2025
Beerland 2025
Фестивалът се завръща за четвърта поредна година и ще изпрати лятото с много рок концерти, огромно разнообразие от свежа крафт бира, вкусна храна, целодневни игри и забавления, състезания, безплатни хамаци, детски центрове, спорт, улично изкуство, занаяти и още…
На сцената ще видите Цецо Елвиса и Бенд, Уикеда, Обратен Ефект, Little Big Band, No Gravity и още много изпълнители.
Парк Лаута
12.09 – 14.09.2025
Премиера на новата книга на Георги Лефтеров-Майстора
„Под коричката на хляба“ – книга, която втасва смеха
На 12 септември (петък) от 17:30 ч., в Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив, ще вдигнем завесата… и капака на пещта, за да ви поднесем сборник със сатирични разкази „Под коричката на хляба“ на Георги Лефтеров – Майстора.
В тези истории има:
– хрупкава коричка от смях.
-меко тесто от истини.
– и щипка сол – за баланс в живота (и в сюжета).
Ще говорим, ще се смеем, ще се замисляме и, ако много настоявате… може и да хапнем (образно казано).
Събитието е „замесено“ от нас „Пеония“ – независима книжарница, която помага на нови автори.
Дом на културата Борис Христов
17:30 часа
Delinquent Habits feat. Sick Jacken LIVE in Plovdiv @ Pivovartniza FRIK&S | 12 September
Delinquent Habits feat. Sick Jacken на живо в Пловдив – Пивоварница FRIK&S.
На 12 септември (петък), калифорнийската хип хоп институция идва в града под тепетата, за да раздвижи местната публика. Kато специален гост към шоуто на групата ще видим и легендарният Sick Jacken от Psycho Realm!
Delinquent Habits ще бъдат в следния състав:
Ives Irie
Sick Jacken
DJ Invincible
Освен познатите хитове на групата като „Tres Delinquentes“; „Lower Eastside“; „This Is L.A.“; Return of the Tres“; „Feel Good“; „California“, ще очакваме и тракове от Sick Jacken. В сегашния си състав, участията на Delinquent са адски енергични и взривяващи публиката. Ще се убедите сами в това на 12 септември – петък.
Още двама силни артисти се включват в Line up-a:
DJ Cass ще даде старта на вечерта
NDOE ще подгрее сцената с качествени рими, звук и много енергия, както само той знае и може!
Пивоварница FRIK&S
19:00 часа
OPERA OPEN 2025: КОСА – Премиера!
Либрето и стихове – Джеръм Рагни и Джеймс Радо, Музика – Галт Макдермот
Режисьор – Веселка Кунчева
Диригент – Константин Добройков
Сценограф и костюмограф – Мариета Голомехова
Хореограф – Явор Кунчев
Асистент-режисьор – Тодорка Митковска
Асистент – художник костюми – Гергана Мантарлиева
Солисти – Цвети Пеняшки, Николай Воденичаров – Никеца, Елена Сиракова, Майкъл Флеминг, Йоан Попов, Едит Унджиян, Гергана Цакова, Калина Костова, Гергина Пейкова, Габриела Стамова, Елин Стоянова, Михаела Гончева, Тодор Борисов
Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив
Античен театър Пловдив
20:00 часа
PET&CO at Bally Club
Петък – 12.09 в #BallyClub за музиката ще се погрижи PET&CO!
Очакват ви яки бийтове и страхотно настроение в сърцето на Капана!
Bally Club
20:00 часа
13 септември
Духовни маршрути в Пловдив
Пловдив и театърът
Тема: История на българския театър и Драматичен театър – Пловдив
Водач: Петър Тосков
Петър Тосков завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа на проф. Димитрина Гюрова. Има над 100 роли в театъра и киното, между които Орландо в „Както ви харесва“ от Уилям Шекспир, Естрагон във „В очакване на Годо“ от Самюел Бекет и др. Има авторски спектакъл „Тоскография“, представян нееднократно с голям успех.
Докато в Европа театри издигат крале и лордове, в Пловдив първият театър е рожба на гражданска мечта. През 1881 г. работници от Дановата печатница поставят първите представления и така поставят основите на българския професионален театър. Градът става първият в страната със собствена театрална сграда и трупа.
Драматичен театър – Пловдив днес е водещ национален културен институт със значими постижения в страната и чужбина. Маршрутът отвежда участниците в дълбините на театралната история – през архивите и музея, до живия, дишащ пулс на съвременните постановки, събития и проекти. Това е разказ не само за изкуството, но и за духа на едно общество, което вярва в силата на сцената.
Под слънчевия часовник на Джумаята
10:00 часа
Фестивал „С деца на тепе 2025“
Фестивал “С деца на тепе” е еднодневно събитие, което вдъхновява децата от 3 до 16 г. да изследват света на знанието, провокира любопитството им, стимулира креативността им, насърчава екологичната им отговорност, предизвиква физическата им активност чрез игри, образователни и артистични работилници, спорт.
И тази година продължаваме темата зелени градски пространства и екологично поведение чрез забавни активности.
Територията на фестивала отново ще бъде разделена на няколко тематични зони, с различна програма и активности, в които посетителите ще могат да се включат:
Спорт и здраве
Образование и култура
Зелен град
Вкусно тепе
Забавления
Събитието е отворено за всички и цели развитието на зелените градски пространства и опазването им, чрез изграждане на обществена култура и чувство за принадлежност към града.
Бунарджика
10:00 часа
Фалстаф
„Всичко в света е майтап и човекът за шут е роден“ – с тези думи завършва комичната опера „Фалстаф” – последната творба на Верди по пиесата „Веселите Уиндзорки” на Шекспир.
Представяме концертно изпълнение на оперния шедьовър в изпълнение на солистите Добромир Момеков, Свилен Николов, Марк Фаулър, Александър Баранов, Борис Кучков, Гео Чобанов, Марияна Панова, Вера Гиргинова, Валерия Мирчева, Елена Чавдарова – Иса с Оркестъра на Опера Пловдив под палката на диригенти от майсторския клас на Владимир Кираджиев, професор във Виенския университет за музика и сценични изкуства.
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
Лили Иванова
Със специалното участие на оркестъра на Националния музикален театър „Стефан Македонски“.
Музикален продуцент: Ангел Дюлгеров
Мониторен тонрежисьор: Ангел Попов – Ачо
Звук, осветление и сцена: Антоан Хадад, ТНС
Организация и PR: Николай Недеков
Фотограф: Костадин Кръстев – Коко
Античен театър Пловдив
20:00 часа
За любовта…и най смешната нощ
Участват: Александра Сърчаджиева, Александър Сано, Радина Кърджилова, Ана Папдопулу, Евелин Костова, Петър Антонов, Тодор Дърлянов, Боряна Братоева, Дарин Ангелов, Петър Дочев, Пламен Димов и Нощните рицари.
„за любовта…“ е великолепен театрален спектакъл, в който ще можете да се срещнете с едни от най-добрите български актьори, които изпълняват текстове на един от най-добрите драматурзи, под звуците на вълшебната театрална музика изпълнена на живо.
Обещаваме ви една звездна нощ с много смях, вълнение и музика. Обещаваме ви да се чувствате свободни да се смеете, да плачете и да се наслаждавате, защото не трябва да забравяме, че животът е прекрасен, а любовта го прави цветен и пълен с фойерверки.
Летен театър Бунарджика
20:00 часа
Международен турнир по джудо Никола Петрушев Оупън
В турнира ще вземат участие повече от 500 състезатели от страната и чужбина. Радва се на стабилно участие от млади джудисти в множество категории и се утвърждава като ежегодно тренировъчно и състезателно събитие в региона.
Спортна зала Строител
13.09 – 14.09.2025
Tapas Fiesta – От Пловдив до Памплона
Готови ли сте за едно кулинарно пътешествие?
Заповядайте на вечер, в която Испания и България се срещат в малки хапки и вино.
В Barrel ще превърнем съботната вечер в истинска фиеста – без меню, без
поръчки, а с постоянен поток от тапаси, които ще обикалят между масите. Вие просто
си взимате и се наслаждавате!
Очакват ви:
– класически испански вкусове с български акценти
– комбинации от месо, сирена, зеленчуци и морски дарове
– сладък финал с изненадващи десерти
– подбрани вина за всяка хапка
Елате с приятели, потопете се в духа на „fiesta“ и открийте как от Пловдив до Памплона има само една чаша вино разстояние.
Barrel Wine Corner
19:00 часа
Hugh J Wilcox Live @Jazz Cafe Plovdiv
Хю Джей Уилкокс ще изнесе акустичен концерт в Джаз Кафе в събота, 13 септември. Той ще бъде акомпаниран на китара от колегата си британски китарист Нейтън Чемпиън.
Те ще изпълняват предимно музика от британски певци и автори на песни и групи от последните 20 години.
Jazz Cafe Plovdiv
20:00 часа
Fiesta on the Pavement at Bally Club
Готови ли сте за най-цветната и ритмична вечер под открито небе?
PERIL & I AGAINST I ще превърнат улицата в сцена, а питиетата и доброто настроение ще текат до късно!
Tapas Fiesta в Barrel Wine Corner завладява и #BallyClub!
Bally Club
20:00 часа
Джаз вечер с Мишо Вл. Йосифов(китара) & Санди Даниел (ударни) В двора на „ В Джаза
Заповядайте на вечер, изпълнена с джаз магия и импровизация!
Двама изключителни музиканти се срещат на една сцена в атмосферата на Jazz Club „В Джаза“.
Мишо Вл. Йосифов – китара
Мишо, всъщност Михаил Владимиров Йосифов, е мултижанров музикант, композитор и продуцент. Активно свири в групи като Nasekomix, Vendetta, BFDM, Adult Crush, както и в суинг проекта Sentimental Swingers ￼. Той е и битов звукорежисьор и продуцент в студиото.
Много споделя:
„От ‘Несекомикс’ на барабаните е Александър Даниел – Санди – цялостна опора в концепцията… той е човекът, който е най-близко до мен…“ ￼ ￼.
Санди (Александър) Даниел – ударни
Санди е талантлив барабанист, който е редовен партньор и ключова фигура в творческия процес на Йосифов — както в Nasekomix, така и в други музикални проекти.
Писал е също така и доста театрална музика, радио-театър, анимация и модерен танц.
Тяхното сътрудничество е силно и хармонично, основаващо се на доверие и музикално разбиране, изграждано през годините.
Джаз клуб В джаза
19:00 часа
Откриване на сезон 25/26 – Dj sets by: HILLA & LITE SPICE
И ето – лятото си отиде. Бяхме по морета, по балкани, по света и у нас…
Сега е време да се върнем в Капана и в баровете, които носят своя собствен ритъм.
А в Петното на Роршах този ритъм винаги е малко по-див, малко по-наш.
Отваряме вратите за новия сезон 25/26!
Още от първата вечер зад пулта застават култовите „Дует Трион“ – Hilla & Lite Spice.
Събота, 13 септември, започваме ударно – както традицията повелява.
Петното на Роршах
20:30 часа
14 септември
Открити тренировки на Братската могила
Очакват ви безплатни открити тренировки по различни спортове и активности. Събитието е организирано от Да Дао клуб България и BG Бъди активен с цел популяризиране на здравословния начин на живот и спорта сред всички възрастови групи.
Очакваме ви за един ден, изпълнен с движение, забавление и нови приятелства!
Готови ли сте за един незабравим ден, изпълнен с движение, адреналин и много усмивки? Тогава не пропускайте да се раздвижите с нас! Съберете семейството и приятелите си и се присъединете към нас за един ден, посветен на здравето и активния начин на живот.
Програмата включва тренировки за деца и възрастни!
Програма:
10:00-11:00 – Клуб по бойни изкуства “Да Дао” – Открити тренировки за деца и възрастни
10:00-11:00 – д-р Красимира Стойчева – Творчески щанд „Супер гривни – спорт & плодове“
10:30-11:00 – Теодора Колева – Би Фит тренировка, Пловдивски Културен Институт
10:30-11:00 – Марио Посталов – Fat – Fight, Пловдивски Културен Институт
10:00-11:00 – Открита тренировка с Коце, Зала за функционален фитнес WOW GYM
10:00-11:00 – Открита тренировка по Кунг Фу
Братска могила
10:00 часа
RE:Bazaar мисия „Бъдеще без отпадъци“
Боклукът не е просто отпадък – той е ресурс.
Ще си говорим как да го намалим, разделим правилно, и какво можем да направим, за да го върнем обратно полезния ресурс.
На Re:Bazaar ще откриеш:
– Зона Pre-Loved с находки втора употреба
– Базар за устойчиви продукти от отговорни бизнеси
– Творчески работилници за деца от рециклирани материали
– Образователни игри Re:Quiz и Зелен шифър за деца и възрастни
– Айляк кът за почивка и вдъхновяващи срещи
– Кампания с кауза и възможност за дарение
– Специален Зелен гост, който ще сподели опит и знания
Ела да избереш устойчивото – и да превърнем отпадъка във възможност.
Парк Белите брези
10:00 часа
ПълнолуДие – 100 минути смях
Светът е полудял – войни, политически избори, екологични бедствия… Но поне за 100 минути ще забравим всичко това, за да се посмеем на пълнолудието, наречено нашия живот, в едно вихрено шоу, пълно със смях и енергия!
Гарантирани са: коремни мускули (от смях), сълзи (от щастие), аплодисменти (от сърце) и спомени (за цял живот).
„Пълнолудие“ не е просто шоу спектакъл – това е смях в чист вид, без рецепта и без странични ефекти!
Античен театър Пловдив
20:30 часа
Останалата част от събитията може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv
