Какво да правим в Пловдив (05.09–11.09)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

05 септември

Калейдоскоп на времето

Замислена като голяма празнична изложба по случай 80-та му годишнина, експозицията „Калейдоскоп на времето“ на известния художник Минчо Панайотов ще се открие в негова памет на 5 септември от 18:00 часа.

Минчо Панайотов е роден на 13.11.1944 г. в с. Панаретовци, област Сливен. Творчеството му е в областта на живописта, графиката, илюстрацията. В творческата си биография има реализирани над 60 самостоятелни изложби в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Сливен, Севлиево, Мюнхен, Боркен, Ню Йорк, Париж и др. Многобройни участия в общи художествени и национални изложби.

Галерия Капана ГХГ

05.09 – 24.09.2025

Есенен салон в Капана

В наситения със събития Есенен салон на изкуствата Пловдив 2025, по идея на кмета на Пловдив Костадин Димитров, на четири открити сцени в квартала ще звучи специална музикална програма, която ще продължи до края на месец септември.

Програма:

Сцена в зоната на Галерия „Arsenal of Art“ (ул. „Магура“№4)

5 септември от 20:00 до 23:00 ч., авторска музика с Ангел Демирев акустик трио I част (контрабас и китари)

10 септември от 20:00 до 23:00 ч., „Атолука Блус Картел“

12 септември от 20:00 до 23:00 ч., „Акустик“, фламенко вечер с три акустични китари

17 септември от 20:00 до 23:00 ч., авторска музика на Магдалена Петрович (виолончело)

19 септември от 20:00 до 23:00 ч., B&D (две китари)

24 септември от 20:00 до 23:00 ч., авторска музика с Явор Ангелов (флейта) и група

26 септември от 20:00 до 23:00 ч., авторска музика с Ангел Демирев акустик трио II част (контрабас и китари)

Сцена в зоната на Бар „Железарията“ (ул. „Георги Бенковски“ №22) с DJ Skill

10-11 септември от 19:00 до 23:00 ч.

Програма: Музика от грамофонни плочи – стилистика 60’s, 70’s Jazz, Bossa Nova с импровизация от гост музиканти + спешъл коктейли разработени за стила музика

18-19 септември от 19:00 до 23:00 ч.

Програма: Музика от грамофонни плочи – стилистика 60’s & 70’s Soul Funk с импровизация от гост музиканти + спешъл коктейли разработени за стила музика

25-26 септември от 19:00 до 23:00 ч.

Програма: Музика от грамофонни плочи – стилистика 80’s & 90’s Disco Hits с импровизация от гост музиканти + спешъл коктейли разработени за стила музика

Сцени в зоната на клуб „Полинеро плейс“ (ул. „Абаджийска“ №15)

5 септември от 19:30 до 23:00 ч., „Gustu Marina Plovdiv band“

13 септември от 19:30 до 23:00 ч., „Cherry jam“

19 септември от 19:30 до 23:00 ч., „Affection acoustic“

26 септември от 19:30 до 23:00 ч., „Polinero project band“

Сцена „ЯДРОТО“ (ул.Загреб“ № 14)

12 септември от 19:30 до 23:00 ч., „Miroslava Todorova project“

20 септември от 19:30 до 23:00 ч., „Acoustic Flamenco band“

27 септември от 19:30 до 23:00 ч., „Katerina & band“

05.09 – 27.09.2025

All Together Now – Mini Fest

Lineup:

denitza

DJ Curator

ELVE

sayulke

TECHNOBETON

waysie

Парти поредицата „All Together Now“ се ражда през 2014 г. в artnewscafe, създадено като пространство в Пловдив за приятели и познати, които се завръщат у дома за празниците. Първото събитие бързо се превръща в традиция. Единадесет години по-късно, на 5 септември 2025 г., поредицата еволюира в първото си мини фестивално издание в Дондукова градина – първият обществен парк в Пловдив, създаден в края на 19 век. Мястото е избрано като част от усилията за съживяване на района около улица „Христо Г. Данов“ и самия парк като пешеходна зона, културно пространство и място за срещи на младите хора.

Дондукова градина

16:00 – 23:00 часа

Benti Tres & Ann de Amor at Bally Club

Присъединете се към нас на 5 септември (петък) за една луда вечер в Bally Club, изпълнена с музика и добро настроение с Benti Tres & Ann de Amor!

Bally Club

20:00 часа

NINIO Unplugged @Бар Контрабас // 05.09.2025 // 21:00

Едно от най-вълшебните места в Пловдив – емблематичният двор на бар „Контрабас“ – ще се превърне в сцена за интимно акустично преживяване с Илин Папазян – NINIO.

Ще чуете песни от втория му албум Teender, изпълнени в unplugged версия, с топлина и лирика, които докосват с лекота сърцето.

Очаква ви вечер, в която музиката среща магията под открито небе, сред приятели, в атмосфера, която няма как да не се допълни добре от чаша студено вино.

Бар Контрабас

21:00 часа

JIVKO BRATANOV Trio В Двора на В Джаза

На 05.09 в двора на Jazz Club в Джаза ще бъдат Габриела (вокал), Преслав Пеев (саксофон) и Живко Братанов (пиано), които ще представят уникално изживяване с джаз стандарти и поп песни в джаз варианти.

Живко Братанов е пианист, композитор и преподавател в АМТИИ – Пловдив, с издадени авторски албуми в Испания и Португалия и участия в международни фестивали. До него застава младият и харизматичен саксофонист Преслав Пеев от Добрич – познат от „Керана и космонавтите“ и Опера Пловдив, свирил и с Биг Бенд Пловдив, Замунда Банана Бенд и др.

Вокалното присъствие е поверено на Габриела, която родом е от Сан Франциско, но към днешна дата живее в гр. Пловдив. Тя започва музикалния си път още от детството и завършва музикално образование, което ѝ предоставя солидна основа в класическата и съвременна музика. Тя е завършила поп и джаз пеене в АМТИИ, гр. Пловдив и магистратура в НБУ при проф. Етиен Леви, позната и от „Гласът на България“. Певицата е известна и със своето дълбоко разпознаваемо и емоционално изпълнение в различни музикални жанрове, като джаз, поп и соул.

Тримата музиканти съчетават различен опит и стилове, за да създадат вълнуващо и вдъхновяващо джаз преживяване.

Джаз клуб В Джаза

19:00 часа

06 септември

Духовни маршрути в Пловдив – Маршрут V

Филипопол – столицата на Източна Румелия. Култура, литература и архитектура

Водачи: доц. д-р Младен Влашки и Теодор Караколев

Младен Влашки е доктор по сравнително литературознание и по философия. Той е университетски преподавател, литературен историк, критик и журналист. От април 2018 г. е лектор по български език, литература и култура в Славянския семинар на Университета във Фрайбург.

Теодор Караколев е историк на изкуството с магистърска степен от Нов български университет, изучава периода между двете световни войни. Занимава се с проучвания и популяризиране на архитектурата и изкуството във фондация „Български архитектурен модернизъм“, както и с журналистика в сферата на културата в пловдивски и национални медии.

В края на XIX век Пловдив се превръща в истинска столица на българския дух. Тук кипи културен, просветен и литературен живот. В този период градът е административен център на Източна Румелия, но още повече – средище на новото българско самочувствие. Недалеч от зеленината на Градската градина се издигат символите на различните вероизповедания – църква, джамия и синагога, а до тях – светски сгради като печатницата на Христо Г. Данов, зданието на Областното събрание (някогашен хамам), Австро-Унгарското консулство и новопостроената Първа мъжка гимназия.

По улиците се разминават едни от най-значимите личности в новата ни литература – Иван Вазов, Захарий Стоянов, Петко Славейков, Константин Величков. Домовете на Найден Геров, Йоаким Груев и други будители пазят духа на епохата. Маршрутът проследява именно времето, когато Пловдив не просто изглежда като европейски град, а звучи като столица на българската култура.

Градинката на Седмия хълм

09:30 часа

Честване 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив

6 септември, 10:00 часа

Тържествен молебен в катедралния храм „Св. Богородица“, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.

След края на молебена ще се състои полагане на венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на храма с участието на военнослужещи, духовенство и граждани.



6 септември, 11:00 часа

Полагане на венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николов (до пл. „Римски стадион“).



6 септември, 11:30 часа

Полагане на венци и цветя на паметника на Захари Стоянов в Градската градина (зад Регионалния природонаучен музей).



6 септември, 19:00 часа

На площад „Централен“ ще се състои традиционната възстановка на събитията от 6 септември 1885 г., организирана от Комитет „Родолюбие“.

Възстановката пресъздава как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено „Възванието на Българския таен централен революционен комитет“, с което се обявява, че Румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението на България. Финалът е традиционно празнично хоро.



6 септември, 19:30 часа

На Античен театър ще се състои празничен концерт по повод 25 години от създаването на Биг Бенд Пловдив.

Биг Бенд Пловдив – Приключението 25 години

Вход: свободен

Концертът се реализира с подкрепата на Община Пловдив, ОФ „Пловдив 2019“, част от проекта „Звук в Античността“.



6 септември, 19:45 часа

В Регионален исторически музей – зала „Съединение“ ще бъде представена документална изложба: „Съединението и неговите личности“.

Изложбата акцентира върху значими личности, участвали в подготовката, осъществяването и защитата на Съединението. Представени са документи, снимки, художествени произведения, спомени и цитати, които разказват за духа на обединението и родолюбието – ценности, които и днес ни вдъхновяват.



6 септември, 20:30 часа

На площад „Съединение“, пред едноименния паметник, ще се състои тържествена проверка (заря) по случай 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив.

Занаятчийско училище – Пловдив 2025

„Занаятчийско училище – Пловдив“ отваря врати на 5 април 2025г. на „Улица на занаятите“ в Стария град (ул. „Стръмна“№ 1, 1А, 2 и 3). Регионална занаятчийска камара – Пловдив отправя покана към децата на възраст от 10 до 17 години, желаещи да се докоснат до тънкостите на занаятите, да придобият знания, умения и да изработят изделия под ръководството на майстор-занаятчия.

Обучението в „Занаятчийско училище – Пловдив“ е безплатно и ще се проведе на две групи, всяка с продължителност 3 месеца. Обучението се провежда по зададена програма, включва дванадесет занятия от 9.30 ч. до 12.30 ч. и се провежда на следните дати:

II група за обучение

септември: 6; 13; 20; 27

октомври: 4; 11; 18; 25

ноември: 1; 8; 15; 22

WATCH WHAT HAPPENS / Aleksandra Georgieva & Miroslav Zhivkov

WATCH WHAT HAPPENS е съвместна изложба на художниците Мирослав Живков и Александра Георгиева, създадена като част от резиденцията, организирана от Фондация „Вачева – Брезунек“ в Пловдив, която се провежда в пространствата на Ателиетата, Галерията.

Художниците Александра Георгиева (родена през 1997 г. в София) и Мирослав Живков (роден през 1993 г. в Габрово) си сътрудничат от няколко години. Те са разработили множество съвместни проекти, обединявайки своите художествени подходи и начини на изразяване в един общ стил. Първото им сътрудничество започва през 2020 г. с общата им изложба IT’S NOT FUNNY в галерия KO-OP в София. След успеха на тази изложба, през 2022 г. те представят втората си съвместна изложба ITCHHER в Белград (Сърбия), като част от фестивала Novo Doba в галерия Stara Kapetanija. Досега в работата си те често са изследвали печатни техники като ситопечат, монотипия и ризография.

Настоящата изложба представя серия от съвместно създадени картини в голям формат. Тези творби са резултат от графични експерименти, които подчертават жеста на рисуването – централна връзка между двамата художници. Те отразяват едно бързо, изразително движение, улавящо същността на дадена форма, идея или намерение. Ограниченията на формàта и времето за изпълнение засилват напрежението между абстракцията и фигуративността, хаоса и реда, което води до изображения, които се превръщат в собствен визуален език – един вид графична симбиоза между двамата.

Техният изобразителен език се основава на импровизация. Всяка картина е уникално изследване на формата, съчетаващо анимационни линии с фигури, които се появяват и изчезват в композицията. Линиите и цветовете се движат вълнообразно, понякога прекъсвани от бели пространства – като в симфонична композиция, където моментите на тишина се превръщат във визуални паузи, разкриващи графичната структура на произведението, подобна на музикални ноти в абстрактна визуална партитура.

Чрез това визуално натрупване се появява почти невидим наратив, напомнящ панели от комикси. Редът на четене става второстепенен: зрителят е поканен да се потопи свободно в историята. Той следва измислен герой, който влиза в гора от цветове, открива неизвестно вещество и е пренесен в други визуални състояния – други светове.

В тази изложба двамата художници се допълват визуално, създавайки пластична хармония, която разкрива как колективното творчество понякога може да бъде от съществено значение в изкуството. Заедно те отварят пространства на свобода, оставяйки място за чистотата на жеста и традицията на класическата художествена практика. Тук живописта се превръща в оригинална и визуално завладяваща цялост.

Галерията

18:00 часа

06.09 – 08.10.2025

„Биг бенд Пловдив“ чества 25-годишен юбилей

Изцяло съставен от професионални музиканти, „Биг бенд Пловдив“ е музикалната емблема на града под тепетата. Основател и ръководител на оркестъра е Николай Гешев. „Лесно разпознаваем, темпераментен на сцената и много обичан от своята възторжена публика“ – така най-кратко може да се опише визитката на „Биг бенд Пловдив“. В годините на своята дейност е осъществил множество концерти из цялата страна. Участник в джаз фестивали, музикален домакин на тържествени церемонии, неизменен участник във всички значими национални чествания в Пловдив. Това са само част от проявите на оркестъра, който има осъществени многобройни проекти с почти всички изявени джаз и поп изпълнители в България.

Историята на Биг Бенд Пловдив започва точно преди 25 години, когато идеята на създателя на „Биг бенд Пловдив“ Николай Гешев е споделена с няколко приятели-музиканти. Идея, която ги провокира и се приема много „сериозно“ и става повод за създаването на „Биг бенд Пловдив“. Тя е причина и вдъхновение за момчетата от формацията да извървят дълъг професионален път и да преживеят много емоционални моменти на големите сцени заедно. До ден днешен тази идея продължава да се отстоява от тях и да запазва традициите, създадени през този четвърт век. Превръща се в онзи извор на неизчерпаема сила, който поражда невероятна атмосфера в колектива. Атмосферата и днес е все така приятелска, а настроението винаги приповдигнато, когато всички са заедно на сцената. Освен професионализма на музикантите, точно тази симбиоза прави концертите им толкова запомнящи се за публиката.

Вечерта на 6-ти септември, на най-мечтаната от всички артисти сцена – сцената на Античен театър Пловдив, ще бъде написана поредната страница от историята на състава. Поводът е непретенциозен и лишен от всякаква суета – 25 години от създаването на „Биг бенд Пловдив“.

Музикантите ще подарят на почитателите си една много красива вечер с прекрасна музика, емоционални моменти и изненади.

„Любимата пловдивска публика ще чуе отново този изключително професионален и виртуозен състав. Ще се наслади на висококачествено изпълнение, което едновременно е въздействащо и вълнуващо. Ще усети онова динамично и енергично звучене, което създава незабравима атмосфера. Ще видите как диригентът Николай Гешев ще успее да разкрие за пореден път пълния потенциал на оркестъра. А те са забележителни музиканти, които изпълняват богат и разнообразен репертоар, като успешно съчетават традиция и иновация. Очакваме ви!“, коментира заместник-кметът по култура Пламен Панов.

Античен театър Пловдив

19:30 часа

Bobby Iliev at Bally Club

Да вдигнем наздравица за Деня на Съединението!

#BobbyIliev ще завладее сцената на Bally Club с уникални сетове, танци и настроение до ранни зори!

Bally Club

20:00 часа

ÅÅsAA | RUHR | SNAKEATSNAKE | MANTIS

След успеха на последното събитие Тракия Tраш отново ви кани на вечер с ню уейв, EBM, електро и синтове.

Този път в Пловдив ще ви представим:

ÅÅsAA – Предишният псевдоним на Åsa Söderqvist е ShitKid. С него тя обикаля по целия свят и набира милиони слушания в Spotify на музика, която тя описва като пънк с дръм машина или гаражен поп. След ShitKid Åsa изчезва от музикалната сцена за 4 години, преди да се завърне с новия си проект ÅÅsAA. ÅÅsAA прави електронна музика и издава първия си едноименен албум на 1-ви февруари тази година и в момента е на първото си турне в Югоизточна Европа.

Ruhr – RUHR се заражда от фюжън звуците на градските пейзажи на Верона и Берлин, като наслагва суровите синт тонове на ранния минмал нойз с дръзките ритми на EBM. Този проект служи като изследване на контрастите, в което елементи на минималистичната естетика си взаимодействат със висококонтрастни визуализации, докато патетичните лирики преплитат дадаистични и политически теми.

RUHR изгражда пространство, в което звукът се превръща в мощна сила на себеизразяване и съпротива, като създава представи за чувственост, смесени с индустриален резонанс – ритмичният пулс на бунтарството и социалните размествания. Повторителните структури в музиката на RUHR призовават към първичен танц, подобаващ на духа на неподчинение и копнежа за промяна.

Snakeatsnake – Соло проект от София, България – смесица между старата школа EBM и индъстриъл с DIY инструменти. Неговите лирични теми са амалгама между окултното и технологиите. След страхотното му първо представяне, нямаше как да не го поканим отново.

С подкрепата на:

Mantis – Alan Bone & Tapwater ще предоставят добре познатото ви траш озвучение след концерта.

XRaydio – Любимото ъндърграунд радио на Пловдив ще ви приветства, когато вратите отворят.



Двора на Галерията

21:00 часа

07 септември

Чамкория

Чамкория ще ви отведе назад във времето до 1928-ма година. Ще изминете пътя от София до Чамкория с простосърдечния и изключително духовит герой на Захари Бахаров.

Постановката на Явор Гърдев по романа на Милен Русков е театрален хит, който не бива да бъде пропускан!

Летен театър Бунарджика

19:30 часа

ILINSKI/PETKOV/KELOV/SIMEONOV Quartet В двора на В Джаза

Борис Петков е роден в Пловдив, в семейство на потомствени музиканти и учители.

Възпитъник е на музикалното училище – НУМТИ Добрин Петков, от класовете по пиано на Светлана Косева и Елена Велчева.

През 2024 завършва HMTM Hochschuele Fuer Musik Und Theater Muenchen (университет по музика и театър, Мюнхен, Германия) със специалностите- класическо пиано и музикална педагогика.

Лауреат е на десетки национални и международни конкурси по пиано, двукратен стипендиант на фестивали като Musica Mundi (Белгия) и Ticcino Musica (Швейцария). Стипендиант на Deutschlandstipendium и Yehudi Menuhin Fondation и др.

Има няколко издадени класически композиции, а през изминалите 3 години се занимава основно с джаз, като е изнесал над 220 концерта в България с различни състави и различни тематики, с фокус от творчеството на Милчо Левиев, музика от български джазмени, джаз стандарти, авторска музика, джаз аранжименти на поп парчета и още много и различни интер-жанрови колаборации.

Аранжьор е на етно-джаз групата- Jazzboree.

Участва в много, различни и нови фестивали и музикални работилници в България, с цел създаване на музикална общност, приемственост между поколенията, култивиране на джазова публика и разпространение на джазовото и импровизационното изкуство.

Grand-Prix на първото издание на националния конкурс „Милчо Левиев“.

Тази година той взе участие в Банско Джаз Фестивал 2025 с неговия проект:

„Класиката в джаза“, който включваше авторска музика, аранжименти на класически произведения, филмова музика от Милчо Левиев и аранжименти на джаз стандарти, които изпълни с Вики Алмазиду, Арнау Гарофе, Васил Хаджигрудев и Стоян Янкулов- Стунджи.

Илин Илиев – Илински е роден в Пловдив и се изявява на сцена от 4 годишна възраст. Завършва средно и висше образование със специалност китара. Следвайки креативността си, изявява се като музикант съчетавайки множество жанрове и тази пътека го отвежда в създаването на два авторски албума. По-късно завършва магистратура в Лондон, където в момента се развива като активен артист в музикалните среди и учител.

Симеон Симеонов е роден в Пловдив през 1999г. Започва обучението си по класически ударни инструменти когато е на девет години. Учи в НУМТИ “Добрин Петков” Пловдив, а после и в НМУ “Любомир Пипков”, София. В края на гимназиалния си период се насочва към барабаните и джаз стилистиката и записва джаз барабани в НМА “проф. Панчо Владигеров” София, в класа на професор Христо Йоцов. От 2020 година учи джаз барабани в класа на Стив Алтенберг и Йоуст ван Схайк и е активен участник в майсторски класове на Грегъри Хътчинсън, Хауърд Къртис и Джоуй Барън. Активно концертира на родната и чуждестранната сцена.

Али Келов е басист, който обича да открива красотата във всеки музикален стил. Със своята адаптивност той се впуска в различни жанрове – от фолклор до джаз, фънк, поп, както и ориенталска музика, изграждайки живи музикални срещи с колеги и публика. Работил е с множество утвърдени музиканти и е участвал в редица проекти и албуми. Сред последните му участия е албумът с джаз квартета на Борислав Ясенов.

Джаз клуб В Джаза

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.