МИГ „Куклен-Асеновград“ финансира проект на община Куклен

През м. януари 2025г. Сдружение МИГ Куклен-Асеновград обяви втори прием по процедура по подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.733 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Приемът с общ бюджет от 245 000 лева, приключи на 20.02.2025г. Беше подадено едно проектно предложение от община Куклен – „Ремонт на сграда стара училищна част и подобряване на прилежащите пространства към нея, попадаща в УПИ II – образование и социални дейности, кв. 62 по регулационният план на гр. Куклен, за обособяване на Център за младежки и социални дейности“.

Общата цел на проекта е: Създаването на нов общински Център за младежки и социални дейности, който ще бъде културен обект, предоставящ възможности за културно обогатяване на местната общност чрез иновативни и разнообразни дейности. Центърът ще бъде ориентиран към развитие на културния живот в общината и ще създава условия за активно участие на местните граждани, с особено внимание към младежите.

Със Заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ от 11.07.2025г. проектното предложение беше одобрено за финансиране, а на 29.07.2025г. беше подписан административния договор между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ „Куклен-Асеновград“ и община Куклен, за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ в размер на 225 651,90 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 15.09.2025г.