ЦИК прави повторна проверка на данните от протоколите

Централната избирателна комисия извършва повторна проверка на данните от протоколите на секционните комисии след парламентарните избори на 19 април. Процедурата цели да изчисти евентуални несъответствия преди обявяването на окончателните резултати.

Комисията вече е свикала заседание, на което ще бъде оценена готовността за финализиране на изборните данни – включително избирателната активност и разпределението на мандатите между партиите, преминали 4-процентовата бариера. Очаква се решението да бъде взето най-късно до утре.

Как ще изглежда новият парламент

Към момента разчетите сочат сериозно предимство за „Прогресивна България“, която вероятно ще разполага със 131 депутати. След нея се нареждат ГЕРБ-СДС с 39 мандата и „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 37.

ДПС се очаква да има 21 народни представители, а най-малката парламентарна група ще бъде тази на „Възраждане“ с 12 депутати.

Очаква се първо заседание на новия парламент

Според информация от президентската институция първото заседание на 52-рото Народно събрание може да се проведе още следващата сряда или четвъртък.

Процесът по обявяване на окончателните резултати е в заключителен етап, като в следващите дни ще стане ясна и пълната картина на новия парламент.