Президентът продължава консултациите за ново правителство

Президентът Румен Радев продължава срещите с парламентарно представените партии в рамките на процедурата преди връчването на мандатите за съставяне на правителство. Днес държавният глава ще разговаря с представители на „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“, съобщиха от президентството.

Консултациите започнаха в началото на седмицата с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“. В следващите дни Радев се срещна с „Възраждане“, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

ИТН: Държавата не може да си позволи бягство от отговорност за бюджета

Процедурата беше задействана след оставката на кабинета „Желязков“, обявена след серия протести и малко преди парламентът да гласува пореден вот на недоверие срещу правителството. Народното събрание прие оставката на премиера единодушно ден по-късно.

Съгласно Конституцията президентът е длъжен да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати. Първият мандат се дава на най-голямата парламентарна група, а при неуспех – последователно на втората по численост и на друга парламентарна сила. Всеки от мандатите трябва да бъде реализиран в срок от седем дни.

При успешно изпълнение президентът предлага на Народното събрание кандидат за министър-председател. Ако обаче не бъде постигнато съгласие за съставяне на редовен кабинет, държавният глава назначава служебно правителство и насрочва предсрочни избори в срок до два месеца.