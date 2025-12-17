ИТН: Държавата не може да си позволи бягство от отговорност за бюджета

Подкрепата за т.нар. „стар бюджет“ не е била жест към управляващото мнозинство, а опит да се внесе яснота и политическа отговорност. Това заяви председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов след консултациите при президента Румен Радев. По думите му обсъждането на бюджета в пленарната зала е било необходимо, за да стане публично ясно кои политически сили отказват да застанат зад финансовата рамка на държавата.

Редовният бюджет влиза изненадващо за разглеждане в парламента

Йорданов отправи остри критики към „Продължаваме промяната – Демократична България“, които според него се отдръпват от отговорността в ключов момент. Той предупреди, че влизането на страната в новата година без приет бюджет и с удължителен закон крие реални рискове за функционирането на държавата. Особено уязвими в подобна ситуация са социалните плащания, които пряко зависят от държавния бюджет.

От ИТН напомниха, че проектът, подкрепян от правителството, е получил одобрението както на синдикатите, така и на работодателските организации – групи, които представляват основните социални и икономически интереси в страната. Въпреки това, по думите на Йорданов, бюджетът е бил блокиран именно от ПП-ДБ. Затова от партията настояват дебатът да бъде открит и позициите – ясно заявени пред обществото, макар в крайна сметка парламентът да гласува единствено удължителния бюджетен закон.

В контекста на настоящата политическа криза Йорданов изключи възможността за ново преконфигуриране на управлението, определяйки подобни опити като неразумни. Според него сегашната нестабилност е пряк резултат от конституционните промени, приети с подкрепата на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС. Той припомни, че ИТН два пъти са сезирали Конституционния съд заради тези изменения и подчерта, че последствията от тях вече са видими в работата на парламента.

Темата за изборните правила също беше засегната по време на консултациите. Йорданов заяви, че ИТН още в началото на мандата са предложили промени в Изборния кодекс, които вече са преминали първо четене и обсъждане в комисии и работни групи. Според него законопроектът се ползва с широк консенсус и заслужава подкрепа в пленарната зала. Той уточни, че за партията не е проблем използването на машини със сканиращи устройства, а основното притеснение остава наличието на т.нар. „мъртви души“ в избирателните списъци.

В консултациите при държавния глава от страна на „Има такъв народ“ участваха още Станислав Балабанов, Драгомир Петров, Павела Митова и Александър Вълчев.