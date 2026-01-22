Депутатите обсъждат мащабни промени в киберсигурността

Депутатите започват деня с ключови теми, свързани с дигиталната сигурност и финансовата прозрачност. В пленарната зала на второ четене ще бъдат обсъдени промените в Закона за киберсигурност, които целят да приведат българското законодателство в съответствие с новите европейски изисквания.

Поправките са част от ангажиментите на страната към ЕС и произтичат от Директивата за мрежова и информационна сигурност (NIS 2). С тях се въвеждат по-строги правила за оценка на риска, докладване на инциденти и реакция при кибератаки. Идеята е да се изгради по-високо ниво на защита срещу заплахи, които могат да засегнат както публичния сектор, така и бизнеса.

Законопроектът значително разширява обхвата на засегнатите дейности – секторите, които ще попаднат под новия режим, нарастват от осем на 18. Освен традиционно чувствителни области като енергетика, транспорт, банки и здравеопазване, в обхвата влизат още пощенските и куриерските услуги, управлението на отпадъци, хранителната индустрия, химическото производство, цифровите услуги и научните изследвания.

Преди това парламентът ще гласува ратификацията на две международни споразумения за автоматичен обмен на информация – за криптоактиви и за финансови сметки. Чрез тях България ще може да получава данни и от държави извън ЕС, което се очаква да подобри контрола върху доходи и активи на български граждани и компании в чужбина и да подпомогне по-точното определяне на данъчните им задължения.