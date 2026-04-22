Пловдив се включва в отбелязването на Международния деня на Земята

На 22 април светът отбелязва Международния ден на Земята – най-големият нерелигиозен празник, посветен на опазването на околната среда. Той се чества от над половин милиард души в близо 192 държави. Началото е поставено през 1970 г. в САЩ и Канада, а днес инициативата обединява институции, организации и граждани около каузата за по-чиста и устойчива планета.

Всяка година датата се отбелязва с образователни кампании, доброволчески акции и инициативи, насочени към опазването на природата. През 2026 г. Денят на Земята преминава под мотото „Нашата сила, нашата планета“.

В Пловдив са планирани няколко инициативи по повод празника:

Хоротека в парк „Лаута“

Като част от фестивала Plovdiv Vibes в празничния ден ще се проведе отворена хоротека с танцов клуб PostArt. Събитието цели да обедини хората сред природата чрез традиционни български танци и послание за грижа към зелените пространства.

ТФ ФЕСТ 2026 – Млад предприемач

В Международен панаир Пловдив стартира XXIX издание на Панаира на тренировъчните фирми. Макар и с бизнес насоченост, изложението включва „зелени“ проекти и устойчиви иновации, представени от ученици и млади предприемачи.

Екологичен конкурс на Община Пловдив

Ключов момент от програмата е конкурсът „Нашата сила, нашата планета“, в който ученици и детски градини представят проекти, изработени от рециклирани материали. Инициативата насърчава повторната употреба на отпадъци и творчески подход към опазването на околната среда.

Кампания за отработени масла

Започва тридневна информационна кампания, насочена към рисковете от замърсяване на водите с отработени масла. Гражданите ще могат да се информират за местата за предаване на опасни отпадъци и правилното им третиране.

Образователни дейности на РИОСВ – Пловдив

Регионалната инспекция продължава своята кампания с открити уроци, презентации и информационни материали, посветени на устойчивата енергия и опазването на местните екосистеми.

С инициативите си Пловдив се включва активно в отбелязването на Световния ден на Земята, като поставя акцент върху устойчивото развитие, образованието и личната отговорност към природата.